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BBC’den Joe Exotic belgeseli haberi geldi

Yeni bir Joe Exotic belgeseli daha çekileceği haberleri yayıldı. Eski hayvanat bahçesi operatörü hakkında BBC'den belgesel yapılacağı haberi geldi. Joe Exotix hakkındaki belgesel ise BBC'nin ünlü belgesel yapımcılarından biri tarafından yapılacak. İşte detaylar...

09 Aralık 2021 Perşembe 23:23
BBC’den Joe Exotic belgeseli haberi geldi
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Bir zamanlara damga vuran Joe Exotic hakkında yapılan belgesellere bir yenisi daha ekleniyor. BBC'nin ünlü belgesel yapımcılarından biri olan Louis Theroux'un yeni belgeselinde Joe Exotic'in hayatı  yer alacak. 2019 yılından beri Amerika'ya adım atmayan Theroux, kısa bir aradan sonra yeniden Amerika'ya döndü. Oklahoma’ya döner dönmez ise yeni projesini BBC Two ile düzenlemeye başladı. 

BBC'nin ünlü belgesel yapımcısı The Cult of Joe Exotic çalışma başlığıyla düzenlenen belgeselinde America’s Most Dangerous Pets’i çekerken tanıştığı Joe Exotic'in hayatını konu alacak. Theroux, Exotic ile tanışmasından tam 10 yıl sonra Exotic hakkındaki belgeselin yapımcısı olacak. 

Joseph Allen Maldonado-Passage, herkes taraıfından bilinen adıyla Joe Exotic birçok suçtan dolayı şu an federal bir hapishanede bulunmaktadır. Cinayet komplosundan ve çok sayıda hayvan zulmünden özellikle nesli tükenmekte olan hayvanlara istismardan suçlu bulunan kaplan terbiyecisi son dönemde hakkında çekilen belgesellerle beraber bir suçludan çok bir kampanya ekibine sahip sosyal medya fenomeni niteliği taşıyor. 

Amazon aracılığıyla yapılan The Cult of Joe Exotic projesinde, Nicolas Cage Exotic’i oynayacak. Belgesel hakkında yaptığı açıklamalarda belgeselin karakter kadrosuyla ve çekileceği yer ile ilgili olarak tam bir Amerikan hikayesi olduğunu belirtti.  Ayrıca konu hakkında "Çok renkli ve inanılamayacak kadar büyük. 2011’de, parkta, sekiz veya dokuz gün boyunca üç ayrı ziyaretim boyunca çekimler yaptım. Kilitleme sırasında, görüntülere tekrar bakana kadar ne kadar çekim yaptığımızı unutmuştum. O zamandan beri hikaye daha da enteresanlaşmaya vardı ve büyüdü. Geçen senenin sonunda geri döndüğümde beni asla beklemediğim yönlere götüren gerçek hayattaki bir dramayı açığa çıkardım." ifadelerini kullandı. 

BBC’nin belgeseller, tarih ve din içeriklerinden sorumlu yönetici Clare Silleryise belgesel hakkında “Louis’nin America’s Most Dangerous Pets yapımındaki Joe Exotic’in hayatına ifşa edici ilk bakışının devamında seyirciler, Amerika’nın en kötü şöhretli figürlerinden birinin garip dünyasına daha derin bakacak. Bu uzun soluklu özel bölüm, Joe Exotic öyküsünün her açısıyla, önceden hiç görülmemiş görüntüler ve çiçeği bununda röportajlarla ağzına kadar dolu olacak.” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

 

 


Son Güncelleme: 09.12.2021 23:23
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Anahtar Kelimeler:
Joe ExotixBBCBBCden Yeni Belgesel HaberiLouis Theroux
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