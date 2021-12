BBC One'dan yeni mini dizi: Vigil'in konusu nedir ?

Vigil dizisi incelemesi, sadece ilk 2 bölüm göz önüne alınarak yapılmıştır.

Herhangi bir kaotik olayla nefesin zor alındığı, dar koridorlar, kapalı ortam korkusu gerilimi ve benzeri gelişmelerin sıkça yaşandığı uçak ve denizaltı kurgulu diziler her zaman bir popülariteye sahip olmayı başarmıştır. Into the Night, Blood Red Sky, Das Boot ve hatta Lost, bu listeye yazılacak en temel içeriklerdir. Bu yapımların en temel özelliği de kaotik gelişmelerle yön bulmasıdır ve devamında gelen mistik gelişmelerle de birleşince izleyenleri büyüleyen kusursuz projelerdir.

BBC One’da Ağustos ayı itibariyle izleyenlere sunmaya başladığı Vigil, tamda bahsettiğimiz gibi izleyicileri büyüleyen benzer bir kurguya sahiptir. Vigil, her anı gerilmemize sebep olacak dar koridorlardan, hareket etmenin zor olduğu yataklardan, oksijenin zar zor yettiği bir denizaltından bahseder. Halbuki ilk sahnelerde, güneşin hiç eksik olmadığı yerlerin olduğu ve balıkçı kardeşlerin hoş sohbetler ettiği sahneler ve doğa manzaralarıyla başlamaktadır. Fakat, sonrasında gelişen olaylarla neden bilinmez deniz vapuru batmaya başlar. Bu sırada vapurun kilometrelerce altında da bir denizaltı bulunmaktadır. HMS ise Vigil’in nükleer bir denizaltı olduğunu tespit edilir ve herhangi bir tehdit unsuru olmasına karşın hazır beklediği görülür.

Vigil dizi konusu

Sonar uzmanı Craig Burke, batan vapuru fark eder ve yardım için kaptanı uyarmaya gider. Burke, uyarı yapmaya gitmesine rağmen Kaptan Neil Newsome’un “hemen ranzana dön” emrine uyarak kabinine döner. Birkaç dakika sonra Burke kabininde ölü bulunur. Onu bulan kişi ise kaptandır. Burke’ün ölümünün nedenin ise aşırı doz eroin aldığı için geçekleştiği söylenir

Vapurun batması, sonar uzmanının vapurun batışını görmesine rağmen bir şey elde edememesiyle iki gizemli gelişmeyi izleyenlerin karşısına çıkarması, dizinin yaratıcısı olan Tom Edge’in hikayenin esas kahramanını öne çıkarmak için yaptığı hazırlıklardır. İşte sahnede Dedektif Amy Silva.

Dedektif Amy Silva, sonar uzmanının davası için görevlendirilir. Genç kadın donanmanın arzu ettiği “hızlı ve temiz” bir soruşturma süreci için denizaltına sürüklenir. Bu görevi aldığı için pek de heyecanlı değildir. Pozisyonun en güvenilir ismi olmasına karşılık Silva’nın hayatı hakkında yaşadığı flasbackler, izleyenleri ailesinin su altında öldüğü sekanslarla götürür. Kaçınılmaz bir olay vardır ki, dedektif epey bir problem yaşayacaktır.

Vigil, klasik bir suç-polisiye dizisidir. Gemiyi batıran gizemli olay, Burke’ün ölümü… Bu olaylar sonrasında soruşturmaya dedektifin katılması ve dedektifin bunalımlı geçmişi... Genel olarak bakıldığında her kriter tipik bir suç dizisi gibi görünse de diziyi diğer içeriklerden ayıran bazı özellikleri vardır.

Gerilimli ortamında hikayeye dahil olmasıyla birlikte kurgusal olaylar sırasıyla yerine oturmaya başlar. Gerekli gizemli efektlerinde eklenmesiyle birlikte sonar uzamanı Burke’ün cinayete kurbanı olabileceği ortaya çıkar. Bu da hikâyenin çok farklı yerlere gidebileceğini göstermektedir. Çözülmemiş bir cinayet, bir vapur batışı ve bunalımlı bir dedektif... Kısacası kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdiden iyi seyirler.

IMDb: 7,6

Sadece 6 bölüm olan dizide görev alan diğer oyuncu ve karakterler: