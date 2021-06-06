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BBC One The Pact dizisinin konusu ve oyuncuları

Dünyaca ünlü kanal olan BBC orijinal kendi yapımı olan One The Pact dizisi ile piyasaya hızlı bir giriş yapmak istiyor. Dizi BBC One kanalında yayınlanmaya başladı ve diziseverler tarafından dizinin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. BBC One The Pact dizisinin konusu ne? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

06 Haziran 2021 Pazar 21:50
BBC One The Pact dizisinin konusu ve oyuncuları
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BBC tarafından yayınlanmaya başlayan ve kanalın orijinal dizisi olan One The Pact dizisi BBC One kanalında 17 Mayıs günü yayınlanmaya başlandı. Dizi yayınlandıktan sonra bir hayli ilgi görmeye başladı ve dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Dizinin karakter incelemesi ve konusunu sizler için derledik.

Dizinin yönetmen koltuğundan Eric Styles oturuyor. Dizinin senaryosu ise Pete Mc Tighe ait. Pact dizisinin oyuncularu arasında ise tecrübeli isimler Laura Fraser, Julie Hesmondhalgh, Eiry Thomas, Heledd Gwynn ve Aneurin Banard yer alıyor.

The Pact dizisi IMDb puanı yaklaşık 1,100 kullanıcı oyu ile 6,8‘dir. 6 bölümden oluşan dram ve gerilim türündeki dizi, iki haftalık süreçte beğenildi ve çok sayıda yorum aldı.

Dizinin konusuna gelince ise Anna, Nancy, Cat ve Louie adlı dört kafadarın hikayesini anlatıyor. Galler ülkesininde bir bira fabrikasında çalışan bu dört arkadaş, çalıştıkları yerde patronun oğlu olan Jack’in kendilerine davranışlarına çok kızgındır.

Uyuşturucu bağımlısı olan ve çalışanlarını ezmekten hiç çekinmeyen Jack’i yüzüncü yıl partisi sırasında kaçırarak ormana götürürler. Dört arkadaş Jack’in çıplak görüntülerini alarak onu ormanda bırakırlar. Geri geldiklerinde Jack’in öldüğünü görürler.



Son Güncelleme: 06.06.2021 21:50
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