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Bayram haftası hangi diziler yayınlanmayacak?

Ramazan ayının son haftasının gelmesiyle birlikte, bayram ile ilgili yapılan araştırmalar hız kazandı. Bu araştırmalardan bir tanesi de, bayram haftası yayınlanacak dizilerle ilgili. Peki, bayram haftası hangi diziler izleyiciyle buluşmayacak? İşte bu sorunun yanıtı...

07 Mayıs 2021 Cuma 19:35
Bayram haftası hangi diziler yayınlanmayacak?
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Ramazan ayında son günlerin yaşanması, bayram ile ilgili hazırlıkların başlanmasına ve bayram ile ilgili araştırmaların hız kazanmasına yol açtı. Vatandaşlar bayram ile ilgili çeşitli araştırmalar yaparken, bu araştırmaları intenet üzerinden yapmayı tercih ediyor. Vatandaşın merak ettiğini sorulardan bir tanesi de, bayram haftası dizilerin olup olmayacağı. Vatandaşlar, bayramda hangi dizilerin yayınlanıp, hangi dizilerin yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte 13 Mayıs itibariyle başlayacak bayram haftasında yayınlanmayacak diziler...

Bayram haftası yayınlanmayacak diziler

Anneler

Masumiyet

Menajerimi Ara

Camdaki Kız

Bir Zamanlar Kıbrıs

Arka Sokaklar

Akrep




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
RamazanRamazan BayramıBayram HaftasıDizi
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