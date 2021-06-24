Bayan bacak lakaplı Serpil Örümcer kim? Yer aldığı yapımlar ve bestelediği şarkılar neler?

Serpil Örümcer eskilerin Yeşilçam efsaneleri arasında yer almaktadır. 1952 yılında doğan Serpil Örümcer, Yeşilçam yıllarında ‘bayan bacak’ diye anılmaktaydı. Hatta kendisi bu lakap ile nam salmıştı. Serpil Örümcer Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Berkant adlı şarkıcımız Serpil Örümcer adına Samanyolu isimli bir şarkı yazmış ve böylece ‘bayan bacak’ a hitap etmiştir. Yalnız şarkılarında ve o yıllardaki o güzel yaşantısından sonrasında şimdiye bakıldığında hayli zor günlerden geçmiştir ve hâlâ geçmektedir. Hal böyle olunca oyuncu gündemin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Serpil Örümcer hayatında hiçbir zaman ay ışığı hayatına doğmayan oyuncunun asla uzun bir ilişkisi ya da aşkı olmamıştır. Geçmişte kalan o yıllar ona sadece zorluk olarak geri dönmüştür. Kendisi şarkıcılık kariyerine başlamasının ardından dinleyicilerine 5 albüm ve 7 tane 45’lik plak çalışmaları bırakmış böylece sevenlerine seslenmiştir.

1967 yıllarında Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenen güzellik yarışmasında; daha 14 yaşındayken güzellik kraliçesi ödülünün sahibi olmuştur. Ardından takip eden senede ise mankenlik mesleğine atılan Örümcer, 1972 senesine gelindiğinde şarkıcılık mesleği ile uğraşan Berkant Akgürgen ile dünya evine girmiştir. Kısa bir zaman sonrasında eşinin görev aldığı gece kulübünde Örümcer’de sahne almaya başlamıştır. Böylece kısa bir zaman diliminin ardından kendisi tanınmış, şöhretlenmişti. İkilinin evliliği çokça ses getirmiş adeta filmlerden dışarı çıkmış gibidir lakin güzel şeyler kısa sürmektedir. İkilinin ilişkisi yalnızca 1 yıl sürmüştür. Serpil Örümcer kızı Fulya’yı kanında taşımaya başlamıştır ki kocası onu terk eder.

Serpil Örümcer son olarak İstanbul Bakırköy’de görüntülenmiştir. Bir zamanların efsanevi ismi Bakırköy’de tezgahtar olarak takı satmaktadır. Daha sonrasında Örümcer ekranlara Renkli Dünyalar adlı program ile gelmiştir. Programda Örümcer, kışın yaşayabilecek yerlerinin bulunmadığını; yardımda bulunabilecek yetkililerden yardım istediğini söylemiştir.

Serpil Örümcer’in ilişkileri;

Serpil Örümcer şarkıcı Berkan’dan sonra iki kere daha evlilik yapmıştır.

1989 yılında aslen Kayserili olan emniyet amiri Cengiz Kartal ile dünya evine girmiştir. 1990 senesine gelindiğinde ise Cengiz Kartal hayatını kaybetmiştir. Batman iline konsere giden Örümcer, burada 10 gün kalmıştır. Bu esnada kendisi Hasan Ölük ile evliliğe adım atmıştır. Ardından Örümcer kocasından birtakım şiddetler görmüş ve bundan dolayı rapor alarak mahkemeye başvurmuştur. Serpil Örümcer bu evlilikten yakasını zor kurtarmıştır lakin ünlü şarkıcı tüm mal varlığını kaybetmiştir. Hasan Ölük ile gerçekleştirdiği evliliğin ardından şarkıcı duyduğu gerçekler ile adeta yıkılmıştır. Hasan Ölük’ün 4 tane eşi ve 11 adet çocuğu bulunmaktadır ve bunu sonradan anlamıştır. 2010 yılında Vahe Kılıçarslan tarafından yapılan program Dekodizayn’da evini yeniletmiştir. Serpil Örümcer’in sabit bir geliri bulunmadığı nedeniyle yine maddi durumu kötüdür.

Serpil Örümcer hangi yapımlarda yer aldı?

• Ali Baba’nın Çiftliği,

• Dalgacı Mahmut,

• Çingene Aşkı Paprika,

• Benim de Kalbim Var,

• Adım Kan Soyadım Silah.

Serpil Örümcer’in çıkarttığı albümlerin adları nedir?

• Aşka Hasret,

• Gül Gibi Koklarım Seni,

• Yeşil Yeşil,

• Kerize Bak Kerize,

• Aşığım Bir Şoföre.