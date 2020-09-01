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Bay Yanlış yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Bay Yanlış yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak? gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 12:58
Bay Yanlış yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
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2020 yaz aylarında başlayan yeni dizi Bay Yanlış dizisinin kadrosunda değişikliğe gidiliyor. Dizi başladığı tarihten itibaren reyting oranları olarak iyi gitse de bu oranları arttırmak isteyen dizi ekibi, buna çare bulmaya çalışıyor. Bu durum neticesinde dizi kadrosunda bazı değişikliklere gitmeye karar veren dizi ekibi, yeni oyuncular diziye katmaya başladı.

Bay Yanlış dizisine yeni gelen katılan oyuncular

Yaz dizisi olarak başlayan Bay Yanlış dizisinin yeni sezonda da ekranlardaki yerini koruması hedefleniyor. Bu anlamda dizi kadrosuna yeni isimler eklenmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre diziye katılan son isim Serhat Parıl olmuştu. Serhat Parıl dizide Özgür karakterinin kuzenine hayat veriyor.

Serhat Parıl

Bay Yanlış dizisine katılan Serhat Parıl, dizide Özgür karakterinin kuzenini canlandıracak. Dizinin konusuna göre yurt dışından gelen Parıl, kendini bütün karışıklığın ortasında bulacak. Kuzeni Özgür’ü kıskanacak olan kuzen, Özgür ile çekişme halinde olacak.

Selin Sezgin – Soner’in nişanlısı


Bay Yanlış dizisine sonradan katılan bir diğer isim Selin Sezgin olmuştu. Güzel oyuncu dizide Soner karakterinin nişanlısı olarak boy gösteriyor. Dizide Soner ile anlaşamayan Selin Sezgin, Soner’in kendini terk etmesi ile karşı karşıya kalmıştı. Bir süre dizide bulunan Sezgin, bu terk etmenin ardından diziden de ayrılmıştı.

Bay Yanlış dizisinden ayrılan çıkan oyuncular kimler?

Bay Yanlış dizisine giren yeni oyuncular gibi diziden ayrılan isimlerde bulunuyor. Diziden en son ayrılan isim Selin Sezgin olmuştu.

Özgür’ün Arkadaşı

Dizide çapkın haliyle gözlere çarpan Özgür karakterinin birçok kız arkadaşı dizide bulunmuştu. Bu kişiler diziye konuk olarak katılan isimlerdi. Bu isimlerden birisi olan ve Özgür’ün kız arkadaşı olarak ekranlara gelen kişi izleyiciler tarafından çok merak edilmişti. Kişi hakkında ise detaylı bilgilere ulaşılamamıştır.

 



Son Güncelleme: 01.09.2020 12:58
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