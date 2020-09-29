İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Bay Yanlış yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Bay Yanlış yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 29 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak, Bay Yanlış yeni sezonda kimler diziye katılacak? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

29 Eylül 2020 Salı 07:01
Bay Yanlış yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Takip Et:

2020 yaz aylarında başlayan yeni dizi Bay Yanlış dizisinin kadrosunda değişikliğe gidiliyor. Dizi başladığı tarihten itibaren reyting oranları olarak iyi gitse de bu oranları arttırmak isteyen dizi ekibi, buna çare bulmaya çalışıyor. Bu durum neticesinde dizi kadrosunda bazı değişikliklere gitmeye karar veren dizi ekibi, yeni oyuncular diziye katmaya başladı.

Bay Yanlış dizisine yeni gelen katılan oyuncular

Yaz dizisi olarak başlayan Bay Yanlış dizisinin yeni sezonda da ekranlardaki yerini koruması hedefleniyor. Bu anlamda dizi kadrosuna yeni isimler eklenmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre diziye katılan son isim Serhat Parıl olmuştu. Serhat Parıl dizide Özgür karakterinin kuzenine hayat veriyor.

Serhat Parıl

Bay Yanlış dizisine katılan Serhat Parıl, dizide Özgür karakterinin kuzenini canlandıracak. Dizinin konusuna göre yurt dışından gelen Parıl, kendini bütün karışıklığın ortasında bulacak. Kuzeni Özgür’ü kıskanacak olan kuzen, Özgür ile çekişme halinde olacak.

Selin Sezgin – Soner’in nişanlısı


Bay Yanlış dizisine sonradan katılan bir diğer isim Selin Sezgin olmuştu. Güzel oyuncu dizide Soner karakterinin nişanlısı olarak boy gösteriyor. Dizide Soner ile anlaşamayan Selin Sezgin, Soner’in kendini terk etmesi ile karşı karşıya kalmıştı. Bir süre dizide bulunan Sezgin, bu terk etmenin ardından diziden de ayrılmıştı.

Bay Yanlış dizisinden ayrılan çıkan oyuncular kimler?

Bay Yanlış dizisine giren yeni oyuncular gibi diziden ayrılan isimlerde bulunuyor. Diziden en son ayrılan isim Selin Sezgin olmuştu.

Özgür’ün Arkadaşı

Dizide çapkın haliyle gözlere çarpan Özgür karakterinin birçok kız arkadaşı dizide bulunmuştu. Bu kişiler diziye konuk olarak katılan isimlerdi. Bu isimlerden birisi olan ve Özgür’ün kız arkadaşı olarak ekranlara gelen kişi izleyiciler tarafından çok merak edilmişti. Kişi hakkında ise detaylı bilgilere ulaşılamamıştır.

 



Son Güncelleme: 29.09.2020 07:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Söz yazarı Şehrazat, uçak satın alan Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü
Söz yazarı Şehrazat, uçak satın alan Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü
Kocasını aldatan kadın, eşi ve yasak aşkıyla poz verdi
Kocasını aldatan kadın, eşi ve yasak aşkıyla poz verdi
Alev Alev dizisi yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor!
Alev Alev dizisi yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi

Popüler Haberler

Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
Bay Yanlış yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Hidrokarbon ne demektir, nerelerde kullanılır?
PTT kargo kaç günde gelir? Ptt kargoya verilen ürün kaç günde gelir
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2020 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
AÖF 2020 Yaz Okulu için ders sayısına göre kayıt ücretleri
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2020 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?
Formula 1 yarışları hangi tarihlerde olacak? Formula 1 Türkiye yarış tarihleri ve zamanları
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2020 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
Titanların Savaşı filmi konusu ne? Hangi oyuncular oynuyor? Star tv'de bu akşam Titanların Savaşı
Hisseli Tapuya Anında Onaylı Kredi Veren Bankalar
Son depremler! Nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD güncel deprem listesi ve depremlerin şiddeti
Yeni Ehliyet başvurusu nasıl yapılır? Ehliyet başvurusunda gerekli belgeler
Sahil Güvenlik Komutanlığı 65 tam zamanlı sözleşmeli personel alacak!
Rapor parası hangi tarihler arasında yatar? 2020 Hangi durumlarda rapor parası alınır?
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 29 Eylül 2020 Salı bankaların güncel faiz oranları
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2020
Show TV Asumanla Sevgili Dünürüm yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.