İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm bir virüstür!
Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm...
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...

Bay Yanlış yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Bay Yanlış yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları

13 Eylül Pazar 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Bay Yanlış yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Bay Yanlış yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Bay Yanlış yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Bay Yanlış yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 13 Eylül 2020 Pazar tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

13 Eylül 2020 Pazar 20:59
Bay Yanlış yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Bay Yanlış yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Takip Et:

2020 yaz aylarında başlayan yeni dizi Bay Yanlış dizisinin kadrosunda değişikliğe gidiliyor. Dizi başladığı tarihten itibaren reyting oranları olarak iyi gitse de bu oranları arttırmak isteyen dizi ekibi, buna çare bulmaya çalışıyor. Bu durum neticesinde dizi kadrosunda bazı değişikliklere gitmeye karar veren dizi ekibi, yeni oyuncular diziye katmaya başladı.

Bay Yanlış dizisine yeni gelen katılan oyuncular

Yaz dizisi olarak başlayan Bay Yanlış dizisinin yeni sezonda da ekranlardaki yerini koruması hedefleniyor. Bu anlamda dizi kadrosuna yeni isimler eklenmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre diziye katılan son isim Serhat Parıl olmuştu. Serhat Parıl dizide Özgür karakterinin kuzenine hayat veriyor.

Serhat Parıl

Bay Yanlış dizisine katılan Serhat Parıl, dizide Özgür karakterinin kuzenini canlandıracak. Dizinin konusuna göre yurt dışından gelen Parıl, kendini bütün karışıklığın ortasında bulacak. Kuzeni Özgür’ü kıskanacak olan kuzen, Özgür ile çekişme halinde olacak.

Selin Sezgin – Soner’in nişanlısı


Bay Yanlış dizisine sonradan katılan bir diğer isim Selin Sezgin olmuştu. Güzel oyuncu dizide Soner karakterinin nişanlısı olarak boy gösteriyor. Dizide Soner ile anlaşamayan Selin Sezgin, Soner’in kendini terk etmesi ile karşı karşıya kalmıştı. Bir süre dizide bulunan Sezgin, bu terk etmenin ardından diziden de ayrılmıştı.

Bay Yanlış dizisinden ayrılan çıkan oyuncular kimler?

Bay Yanlış dizisine giren yeni oyuncular gibi diziden ayrılan isimlerde bulunuyor. Diziden en son ayrılan isim Selin Sezgin olmuştu.

Özgür’ün Arkadaşı

Dizide çapkın haliyle gözlere çarpan Özgür karakterinin birçok kız arkadaşı dizide bulunmuştu. Bu kişiler diziye konuk olarak katılan isimlerdi. Bu isimlerden birisi olan ve Özgür’ün kız arkadaşı olarak ekranlara gelen kişi izleyiciler tarafından çok merak edilmişti. Kişi hakkında ise detaylı bilgilere ulaşılamamıştır.

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 20:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuaförüm Sensin jüriliğinde Bülent Ersoy niçin yok, neden ayrıldı? Fatih Ürek yeni sezonda Kuaförüm Sensin'de
Kuaförüm Sensin jüriliğinde Bülent Ersoy niçin yok, neden ayrıldı? Fatih Ürek yeni sezonda Kuaförüm Sensin'de
Beğenilen film Bizim Hikaye’nin konusu ve oyuncuları
Beğenilen film Bizim Hikaye’nin konusu ve oyuncuları
Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?
Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?
Babil dizisi yeni bölümleriyle yeniden ekranlarda!
Babil dizisi yeni bölümleriyle yeniden ekranlarda!
8 aylık hamile olan Sinem Kobal sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı
8 aylık hamile olan Sinem Kobal sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı
Sercan Yıldırım'dan samimi itiraflar: Cemal Can'a 15 oy attım
Sercan Yıldırım'dan samimi itiraflar: Cemal Can'a 15 oy attım

Popüler Haberler

Bay Yanlış yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Bay Yanlış yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Tozkoparan yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
AÖF 2020 Yaz Okulu için ders sayısına göre kayıt ücretleri
Rüyada tekneye bindiğini görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada tekneye bindiğini görmek rüyasının tabiri
Sağlık Bakanı Koca 13 Eylül 2020 Pazar corona virüsü verilerini paylaştı! 13 Eylül 2020 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Show TV Asuman'la Sevgili Dünürüm basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Engelli maaşı kimlere verilir, engelli maaşı şartları nelerdir? 2020 engelli maaşı nasıl alınır?
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Menajerimi Ara Emrah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tövbeler Olsun dizisinin Sena'ı Aydan Koptur'un hayat hikayesi!
Kurban Bayramı kredilerine 3 ay ertelemeler için ek ödeme faiz uyarısı!
Netflix’ten Şimdiki Aklım Olsaydı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
PAEM Komiser Müdür Yardımcısı alım sonuçları Polis Akademisi tarafından yayınlandı! Adaylardan istenilen belgeler neler?
2020 Ramazan bayramı ayın kaçında başlayacak?
Ekmekler kağıt ambalajda mı satılacak? Koronavirüs İçin fırıncılardan yeni uygulama!
Seslendirme nasıl yapılır? Seslendirme yaparak para kazanma 2020
Kanal 7 Güz Masalı tekrar bölümleri ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?
İntibak zammı hangi emeklileri kapsıyor? İntibak zammı düzenlemesinin emeklilere getirileri neler olacak?
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2020
Menajerimi Ara Leyla karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Malulen emekli olmak için aranan hastalıkların listesi güncellendi! 2020 Hangi hastalar malülen emekli olabilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.