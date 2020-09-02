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Bay Yanlış Tolga karakterini kim canlandıracak? Serhat Parıl kimdir?

Bay Yanlış dizisi kadrosuna Serhat Parıl katıldı. Dizide Özgür'e sıkıntı çıkaran Tolga karakterine hayat verecek ünlü oyuncu, dizi takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:06
Bay Yanlış Tolga karakterini kim canlandıracak? Serhat Parıl kimdir?
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Yaz aylarında başlayan yeni dizi Bay Yanlış dizisine Tolga karakterini oynamak üzere Serhat Parıl dahil oldu. Dizide mekan için ruhsat alma konusunda Özgür’ü zor duruma sokan Tolga, dizide huzursuzluğu yaratacak kişi olacak.

Bay Yanlış Tolga Birdal kimdir?

Dizide Özgür yeni bir mekan açmaya karar verir. Bu mekanı açmak için gerekli işlemleri yerine getiren Özgür’ün mekan için ruhsat da alması gerekir. Bu konuda Özgür’e en çok sıkıntı yaşatan kişi Tolga olur. Diziye bu şekilde dahil olacak karakter, ruhsat sorunu yaratarak Özgür’ün yeni mekan açamamasını sağlayacak.

Bay Yanlış Tolga gerçek adı bilgileri


Diziye yeni dahil olan Tolga karakterine Serhat Parıl hayat verecek. 1983 İzmir doğumlu olan Parıl, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Türkçe Öğretmenliği ve Oyunculuk Bölümü’nde eğitim almıştır. Birçok dizi rol alan yakışıklı oyuncu, oyunculuğa tiyatro oyunlarıyla başlamıştır.  

Oynadığı diziler

  • Babam İçin
  • Medcezi
  • Muhteşem Yüzyıl Kösem
  • Cesur ve Güzel
  • Seven Ne Yapmaz

 



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:06
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Anahtar Kelimeler:
Bay Yanlış TolgaSerhat Parıl
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