Bay Yanlış Tolga karakterini kim canlandıracak? Serhat Parıl kimdir?

Yaz aylarında başlayan yeni dizi Bay Yanlış dizisine Tolga karakterini oynamak üzere Serhat Parıl dahil oldu. Dizide mekan için ruhsat alma konusunda Özgür’ü zor duruma sokan Tolga, dizide huzursuzluğu yaratacak kişi olacak.
Bay Yanlış Tolga Birdal kimdir?
Dizide Özgür yeni bir mekan açmaya karar verir. Bu mekanı açmak için gerekli işlemleri yerine getiren Özgür’ün mekan için ruhsat da alması gerekir. Bu konuda Özgür’e en çok sıkıntı yaşatan kişi Tolga olur. Diziye bu şekilde dahil olacak karakter, ruhsat sorunu yaratarak Özgür’ün yeni mekan açamamasını sağlayacak.
Bay Yanlış Tolga gerçek adı bilgileri
Oynadığı diziler
- Babam İçin
- Medcezi
- Muhteşem Yüzyıl Kösem
- Cesur ve Güzel
- Seven Ne Yapmaz
Son Güncelleme: 02.09.2020 18:06