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Bay Yanlış La Gabbia Nerede? La Gabbia Nasıl Gidilir? La Gabbia Hangi Şehirde?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış La Gabbia nerede, nasıl gidilir ve hangi şehirde olduğu merak edilmeye başlandı. Bay Yanlış dizisinde öne çıkan La Gabbia hakkında detaylar araştırılmaya başlandı.

28 Ağustos 2020 Cuma 18:36
Bay Yanlış La Gabbia Nerede? La Gabbia Nasıl Gidilir? La Gabbia Hangi Şehirde?
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Bay Yanlış dizisi 7. bölümde Latin dans mekanı La Gabbia merakla araştırılıyor. Özgür aynı zamanda kendisine ait bir restorana sahiptir. Son derece zengin görselliklere sahip La Gabbia; restoran, kulüp ve aynı zamanda bar olarak da kullanılabilmektedir.

La Gabbia nerede?


La Gabbia yalnızca Gold Yapım’ın Bay Yanlış dizisi için kiraladığı ve iç mekan tasarımı yaptığı bir yerdir. Mekanınızı yerinde görebilmek ve yiyeceklerini tadabilmek için ideal bir ortam niteliği taşımıyor.

Konum arayan kişilerin karşısınaysa ilk etapta Ataşehir çıkmakta olmasına karşın gittiğinizde farklı bir yerle karşı karşıya kalmanız kuvvetle muhtemel. Bunun nedeni ise La Gabbia’nın yalnızca dizi için organize edilmiş bir yer olmasından kaynaklanmaktadır.



Son Güncelleme: 28.08.2020 18:36
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Anahtar Kelimeler:
Bay YanlışLa GabbiaFox Tv
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