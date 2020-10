Bay Yanlış dizisinin final yapma sebebi ne? Başka kanala geçecek mi?

Bay Yanlış Neden Bitti?

Can Yaman ve Özge Gürel gibi iki başarılı oyuncunun başroller arasında yer aldığı dizi, geçtiğimiz günlerde finallere çıkacağını duyurdu ve resmi sitelerinde yayınladı. Bay Yanlış FOX'un en sevilen ve izlenen dizilerinden biriydi ve izleyicileri çok üzdü. Dizinin finalinin sebebinin aynı gün TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisine olan talebin artmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Bay Yanlış Yeniden Başlar Mı?

Dizinin seyircileri ve oyuncuları dizi finalleri karşısında hayal kırıklığına uğradı. Dizinin başrol oyuncusu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın açıklama kısmında yazdığı "Bay Bay" notunun dizinin finali yaptığını açıkladı ve dizinin sonundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bay Yanlış Kanal Değiştirir Mi?

FOX TV'de her Cuma akşamı yaza damgasını vuran Bay Yanlış dizisinin son kararı kesinlik kazandı. Can Yaman, resmi Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda, "Aslında çok güzel çiçek açtık ama yanlış toprağa gömüldük" ifadesini, başka bir kanalda olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Dizi finali yapma kararı ile İtalya'ya giden Can Yaman, yeni bir iş görüşmesinden kareleri de paylaştı.

Bay Yanlış Final Bölümü Ne Zaman?

13. bölümden sonra final yapma kararı alan dizi, on dördüncü bölümü ile hayranlarına ve ekranlara veda etmeye karar verdi. On dördüncü bölüm fragmanı ilk yayınlandığında, on dördüncü bölümün final bölümünün ani bir kararla son bölüm olacağına karar verildi. 2 Ekim Cuma akşamı 14. bölümü ekranlara veda edecek dizi pek çok insanı üzdü.