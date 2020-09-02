Bay Yanlış dizisinin erken final mi yapacak, bitecek mi?

Fox TV ekranlarının yaz dizisi Bay Yanlış’ın final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Haziran ayında yayın hayatına başlayan dizi izleyicilerden tam not almıştı. Sevilen dizinin final yapacağı iddiası dizinin reytinglerinde yaşanan düşüşün ardından konuşulmaya başlandı.

Dizinin final yapacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin reytinglerde düşüş yaşadığı doğru ancak dizinin final yapması için reytinglerin daha da düşmesi gerekiyor. Yaz döneminde yayın hayatına başlayan dizinin geleceği kış döneminde alacağı reytinglere bağlı durumda. Bilindiği gibi kış döneminde dizilerin rekabeti artıyor. Bay Yanlış’ın kış dönemindeki rakipleri arasında Payitaht Abdülhamid, Hercai ve Arka Sokaklar gibi başarılı diziler yer alıyor.

Bay Yanlış dizisi ne zaman bitecek?

Bay Yanlış dizisi final tarihi belli mi?

Bay Yanlış dizisinin yapımcısıyayıncı kanalla 15 bölümlük anlaşma yaptı. Dizinin 15. Bölümü Ekim ayının ilk haftasında son bulacak. Ancak dizinin başarısını sürdürmesi halinde yayın hayatına devam etmesi bekleniyor.

Dizinin sözleşmesi Ekim ayında bitse de dizinin yayın hayatına devam etmesi yüksek ihtimal. Bu nedenle dizinin final tarihi hakkın net bir bilgi verilemiyor. Dizinin kış dönemindeki dizilerle olan rekabeti ömrünü belirleyecek.

Dizinin başrol oyuncuları Özge Gürel ve Can Yaman’ın güçlü hayran kitlesi dizinin devam etmesinde en büyük etken olurken, bu oyuncuların Ortadoğu ve Asya’daki hayranları diziye büyük ilgi gösteriyor.