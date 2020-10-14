Bay Yanlış dizisinin bitmemesi için hayranlar kampanya düzenliyor!

FOX TV ekranlarında yaz dizisi olarak başlayan Bay Yanlış dizisi büyük beğeni toplaması sonrasında pek çok dizi hayranı Bay Yanlış’ın final yapmadan devam etmesi için kampanya başlattı. Yaz dizilerinin yavaş yavaş final yapmaya başlaması ile birlikte halen gösterimde olan dizilerin ne zaman final yapacağı araştırılmaya başlandı. Ekranların sevilen dizilerinden Bay Yanlış ise final yapmaması için hayranları tarafından kampanya başlatıldı.

Bay Yanlış ne zaman final yapacak?

Kanal tarafından yapılan açıklama sonrasında Bay Yanlış dizisinin reytinglerinin düşmesi nedeni ile 25 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan bölümün reytinglerde 3.8 puan alarak ancak 8. Sırada kendisine yer bulabildi. Bu nedenle kanal dizinin final yapması için yapımcılarla görüşme sağladı. Görüşmelerin duyurulması sonrasında dizi hayranları Bay Yanlış’ın bitmemesi için kampanya başlattı.

Bay Yanlış erken final mi yapacak?

Bay Yanlış dizisi final yapmasın kampanyası

Bay Yanlış dizisi son haftalarda 3 – 4 bandında reytingler alarak büyük bir düşüş sapladı. Yeni sezon dizilerinin başlaması ile birlikte Ramo, Arka Sokaklar, Hercai ve Çukur gibi sezonun reyting rekortmenleri dizilerinin başlaması ile birlikte yaz dizilerinin reytingleri düşmeye başladı. 13 bölümü yayınlayan Bay Yanlış dizisi 20. Bölümde final yapacak açıklamaları sonrasında final yapacak açıklaması yapıldı.

Can Yaman ve Özge Gürel’in başrollerinde olduğu Bay Yanlış dizisi yaz döneminin en fazla izlenen dizisi oldu. Ciddi anlamda hayran kitlesi bulunan dizinin erken final yapacağı söylentileri çıktıktan sonra Bay Yanlış hayranları dizinin yeni sezonda da devam edebilmesi için kampanya başlattı. Sosyal medya hesabı üzerinden hayranların katıldığı kampanyada pek çok paylaşım yapıldı. Dizinin 8 – 10 milyon civarında hayranı bulunurken yeni sezonda başlayan diziler sonrasında reytingler düşmeye başladı.

Bay Yanlış için düzenlenen kampanyaya nasıl katılınabilir?

Öncelikle herkes aşağıdaki yorum kısmına bay yanlış dizisi bitmesin, bay yanlış final yapmasın devam etsin şeklindeki yorum ve görüşlerini samimi duygularla yazabilir.

Daha sonra yorumlarınız onaylanacak ve sizler bu sayfayı Instagram, Twitter Facebook gibi sosyal alanlar da paylaşarak sevdiklerinizle ve çevrenizde herkese göstermiş olacaksınız.

Bizde sizlerden gelen bu istek ve talepleri hem Gold filme hem de Fox TV’ye göndererek bay yanlış dizisinin ne kadar çok seveni olduğunu hem mail hem de iletişim yoluyla onlara göstereceğiz.

Pek çok kişinin katıldığı kampanyaya katılmak için hayranların yapması gerekenler bu şekildedir.