Bay Yanlış dizisine yakışıklı oyuncu Serhat Parıl dahil oldu

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Bay Yanlış izleyicilerden tam not aldı. Yaz dönemi dizisi yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gördü. Dizinin 10. Bölümünde yeni bir isim dahil oldu. Diziye yeni katılan isim oyuncu Serhat Parıl oldu. İzleyiciler Serhat Parıl’ın kim olduğunu merak ediyor.

Serhat Parıl kimdir?

27 Temmuz 1983 yılında dünyaya gelen Serhat Parıl İzmir doğumludur. Ünlü oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Parıl bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra yine Dokuz Eylül Üniversitesinde oyunculuk eğitimi almıştır.

Parıl şuana dek birçok yapımda yer alırken aynı zamanda Pandomim ve seslendirmede yapmaktadır. Serhat Parıl Medcezir, Babam gibi dizilerde yer almış ve adını büyük kitlelere duyurmuştur.