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Bay Yanlış dizisinde çalan Özdemir Erdoğan Aç Kapıyı Gir İçeri şarkı sözleri

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Bay Yanlış dizisinde çalan Özdemir Erdoğan Aç Kapıyı Gir İçeri şarkı sözleri konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 13.08.2020’li haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

13 Ağustos 2020 Perşembe 23:30
Bay Yanlış dizisinde çalan Özdemir Erdoğan Aç Kapıyı Gir İçeri şarkı sözleri
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Bay yanlış dizisinde çalan müzik. Aç kapıyı gir içeri şarkısının sözleri

Fox TV’de yayınlanan ve çok sevilen Bay Yanlış dizisi 5. bölümüyle bu akşam bizlerle ekranlarımızda buluşacak. Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman’ın olduğu Bay Yanlış dizisinde Ezgi ve Özgür arasında bu akşam yine romantizm doruk noktalarında olacak. Ailelerinin de onaylarını alarak ikili arasında yakınlaşmalar çoğalacak ve yeni bir serüvene yelken açacaklar. Diğer yandan en çok merak edilen ise yeni bölümde çalan aç kapıyı gir içeri şarkısının sözleri oldu. Herkes Bay Yanlış çalan müzik diye aratmaya başladı. Peki, bu şarkı hangi sanatçıya ait? İşte detaylar…

Bay Yanlış dizisi yeni bölümünde Ezgi ve Özgür’ün birlikte olduğu sahnelerden birinde Özdemir Erdoğan'ın Aç Kapıyı Gir İçeri şarkısı çaldı. Özdemir Erdoğan dışında pek çok isim de bu şarkıyı seslendirdi. 

Özdemir Erdoğan Aç Kapıyı Gir İçeri şarkı sözleri:

Bugünlerde bir şeyler oluyor bana acep neden

Yalnızlık geçiyor, gönlümdeki ıslak caddelerden

Bakarsan buğulu penceremden

Dünyam kapkaranlık, neden bilsen

 


Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni

Bana ne şu yalan dünyadan, yanımda sen olmazsan

Gözlerim kapanmaz seni sinemde uyutmazsam

Sevmeyince hayat bomboş dedin

Yaşamayı bana sen öğrettin

 

Aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni

5. bölümde bizi neler bekliyor?

Serdarla Göcek’te karşılaşan Ezgi ve Özgür, Ebru’nun düğününe Serdar’ın da katılacağını öğrenince ne yapmalarını gerektiğini ikisi de düşünmeye başlayacaklar. Arkadaşları da hemen düğünü kazasız belasız atlatabilmek için bir şeyler düşünmeye ve yardımcı olmaya çalışacaklardır. Öte yandan Sevim ve Nevin çok iyi anlaşırlar, kısa sürede Fitnat’ın söylemleriyle Ezgi ve Özgür’ü baş göz etmek için çalışmalara atılacaklar. Ezgi ve Özgür’de ailelerini kırmamak için sanki birbirleri için doğru insan değilmiş gibi davranmaya başlarlar. Bu halleri ise aileleri ikisinin evlenmesi konusunda endişeye sokar. Acaba Ezgi ve Özgür’ün yaptıkları başarıya ulaşacak mı?



Son Güncelleme: 13.08.2020 23:30
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