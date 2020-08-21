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Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Fox Tv Bay Yanlış dizisi kaç bölüm olacak?

Fox TV'nin sevilen yaz dizilerinden biri olan Bay Yanlış dizisinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Dizi severler tarafından araştırılan bu konu hakkında kanal tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

21 Ağustos 2020 Cuma 09:14
Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Fox Tv Bay Yanlış dizisi kaç bölüm olacak?
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2020 yılının yaz aylarında yayınlanmaya başlayan yeni dizi Bay Yanlış, izleyiciler tarafından en çok beğenilen yaz dizilerinden birisi oldu. Can Yaman ve Özge Gürel’in başrolünde bulunduğu dizinin sevenleri dizinin yeni yayın sezonunda da devam etmesini bekliyor.

Bay Yanlış devam edecek mi?

Yeni yayın sezonuna hazırlanan Fox TV dizi seçimlerinde zorlanıyor. Yayın sezonunda devam edecek olan 8 dizinin olması, yaz döneminde başlayan Sen Çal Kapımı ve Bay Yanlış gibi dizilerin yayınlanacağı günün olmamasına neden oluyor. Bu konu hakkında çalışmalar yürüten kanalda Savaşçı dizisinin bitmesi diğer dizilere göre daha yüksek ihtimal olarak görünüyor. Ancak bu dizinin bitmesi halinde dahi Sen Çal Kapımı dizisinin reytingleri Bay Yanlış dizisinden daha yüksek olduğu için Bay Yanlış’ın devam etmesinin zor olduğu belirtiliyor.


Dizi hakkında nihai kararı Eylül ayına bırakan kanal yönetimi, diğer diziler ile Bay Yanlış dizisinin rekabetine bakara ona göre dizinin devam edip etmeyeceğine karar kılacak.

Cuma akşamı yayınlanan Babil, Payitaht Abdülhamid, Hercai ve Arka Sokaklar gibi diziler ile mücadele edemeyeceği konuşulan Bay Yanlış dizisinin bu nedenle erken bitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak kanal bu diziler ile olan reyting sonuçlarına göre karar vermeyi planlıyor.

Bay Yanlış yeni sezon kaç bölüm yayınlanacak?

Reytinglerde diğer dizilerin gerisinde kalacağı düşünülen dizi Bay Yanlış’ın, 6 bölüm daha yayınlandıktan sonra yerini Kefaret adlı diziye bırakacağı iddia ediliyor. Henüz resmi bir açıklama olmamasına karşı dizinin bitmesi bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 21.08.2020 09:14
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