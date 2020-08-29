İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

Bay Yanlış dizisi hangi günler yayınlanıyor? Dizi hangi kanalda saat kaçta başlıyor?

FOX Tv'nin sevilen dizisi Bay Yanlış'ın haftanın hangi günlerinde yayınlandığı merak konusu oldu.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 03:00
Bay Yanlış dizisi hangi günler yayınlanıyor? Dizi hangi kanalda saat kaçta başlıyor?
Takip Et:

Ekranların severek takip edilen dizilerinden Bay Yanlış isimli dizi 21 Ağustos 2020 tarihinde totalde 8.bölümü ile sevenleriyle buluştu. FOX Tv’nin reyting rekortmeni Bay Yanlış isimli dizisinde Ezgi ile Özgür’ün birbirlerine yakınlaşmaları Serdar ile Yeşim’in gelmesi sonucunda ileri bir zamana kalır.

Bay Yanlış haftanın hangi günlerinde sevenleri ile buluşuyor?


FOX Tv’nin sevilen dizisi Bay Yanlış her hafta Çarşamba günlerinde saat 8’de ekranlara geliyor.

Bay Yanlış isimli dizinin konusu nedir?

FOX Tv’de yayınlanmakta olan dizinin başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel paylaşıyor. Dizinin Özgür isimli karakteri oldukça varlıklı bir restoran sahibidir. Ezgi ise hayatı boyunca yanlış inanlar ile ilişki yaşamış ve bu durumdan dolayı bir hayli canı yanmış bir karakterdir. Ezgi artık eski ilişkilerinden sonra radikal bir karar alarak evlenecek birini bulmaya çalışmaktadır. Özgür, Ezgi’ye ilişki anlamında fazlasıyla nasihat verirken konu ile alakalı olarak Ezgi’ye ne yapması gerektiğini söyler ve yol gösterir. Fakat Özgür’ün mentorluğunun zamanla aralarında bir aşk doğurması bekleniyor.



Son Güncelleme: 29.08.2020 03:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BayYanlışFOXTV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur Azer ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden neden ayrılıyor?
Çukur Azer ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden neden ayrılıyor?
Çukur'un yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
Çukur'un yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
Hercai dizisine flaş transfer. Yeni sezonda Hercai'de Doğan Bayraktar isimli oyuncu da olacak.
Hercai dizisine flaş transfer. Yeni sezonda Hercai'de Doğan Bayraktar isimli oyuncu da olacak.
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu

Popüler Haberler

Bay Yanlış dizisi hangi günler yayınlanıyor? Dizi hangi kanalda saat kaçta başlıyor?
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 29 Ağustos 2020 Cumartesi
220 TL değerinde Htiman ve Shadowrun Collection Epic Store'da ücretsiz oldu
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredi kampanyası ile borçlarınızı yapılandırın
Zuhal Topal'la Sofrada yeni sezon ne zaman başlayacak? FOX TV Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm tarihi belli oldu!
Doğum izni kaç gündür? 2020 Anne ve Baba doğum izni şartları neler?
e-Devlet'ten alınan mezun belgesi diploma yerine geçer mi? e-Devlet ile diploma sorgulama yapılır mı?
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır?
Banka sicil affı çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? 2020 Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Zorunlu deprem sigortası nedir, kapsamı nelerdir? Ne kadar hasarı karşılar
Survivor İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu neden diskalifiye edildi? İşte sebebi!
İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır?
Tanrıların Çekici filmi konusu ve oyuncuları - Tanrıların Çekici film fragmanı
Reyting sonuçları 7 Eylül Cumartesi Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye, Fox Ana Haber programlarından hangisi reytinglerde ilk sırada yer aldı?
21:00'da insanlar neden alkış yapıyor? Neyi alkışlıyorlar?
70.000 TL aylık faiz oranları ile ne kadar kazanç sağlar?
Mucize Doktor'un yeni sezon ne zaman başlayacak? Fox TV Mucize Doktor yeni sezon tarihi açıklandı!
Kuaförüm Sensin programının sunucusu Gözde Kansu neden ayrıldı?
Mega yat KATARA kime aittir? KATARA özellikleri ve fiyatı
Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi tekrarlarıyla yeniden yayınlanacak!
Şok marketler okul malzemeleri 29 Ağustos 2020 Cumartesi büyük indirim!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.