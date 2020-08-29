Bay Yanlış dizisi hangi günler yayınlanıyor? Dizi hangi kanalda saat kaçta başlıyor?

Ekranların severek takip edilen dizilerinden Bay Yanlış isimli dizi 21 Ağustos 2020 tarihinde totalde 8.bölümü ile sevenleriyle buluştu. FOX Tv’nin reyting rekortmeni Bay Yanlış isimli dizisinde Ezgi ile Özgür’ün birbirlerine yakınlaşmaları Serdar ile Yeşim’in gelmesi sonucunda ileri bir zamana kalır.

Bay Yanlış haftanın hangi günlerinde sevenleri ile buluşuyor?

Bay Yanlış isimli dizinin konusu nedir?

FOX Tv’nin sevilen dizisi Bay Yanlış her hafta Çarşamba günlerinde saat 8’de ekranlara geliyor.

FOX Tv’de yayınlanmakta olan dizinin başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel paylaşıyor. Dizinin Özgür isimli karakteri oldukça varlıklı bir restoran sahibidir. Ezgi ise hayatı boyunca yanlış inanlar ile ilişki yaşamış ve bu durumdan dolayı bir hayli canı yanmış bir karakterdir. Ezgi artık eski ilişkilerinden sonra radikal bir karar alarak evlenecek birini bulmaya çalışmaktadır. Özgür, Ezgi’ye ilişki anlamında fazlasıyla nasihat verirken konu ile alakalı olarak Ezgi’ye ne yapması gerektiğini söyler ve yol gösterir. Fakat Özgür’ün mentorluğunun zamanla aralarında bir aşk doğurması bekleniyor.