Bay Yanlış 23 Ekim bugün yayınlanacak mı, var mı, neden yok? Bay Yanlış 15. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fox TV’de yayınlanmaya başlayan Bay Yanlış dizisinin Cuma günü ekranlarda olmamasının ardından kafalarda soru işaretleri yer aldı. Başrol koltuğunu Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı dizinin 16 Ekim Cuma gecesi Fox TV ekranlarında olup olmayacağı araştırma konusu oldu.

Bay Yanlı 23 Ekim Yayınlanacak mı?

Bay Yanlış 14. Bölüm Özeti

Bay Yanlış dizisi 23 ekim Cuma günü ekranlarda yerini alamayacağı, onun yerine yeni dizi olan Çocukluk saat 20:00’da ekranlara gelecek. Bay Yanlış dizisinin neden final yaptığı hakkında yapımcılar tarafından bir açıklama yapılmadı.

Yaşadığı olaylardan sonra bunalan Özgür rahatlamak için kendisini ormana atmıştır. Ancak orada fazla yalnız kalamaz çünkü yanına Ezgi, Ozan ve Deniz gelecektir. Hep beraber eğlenceli zaman geçirirler. Özgür yaşamış olduğu her sıkıntıda Ezgi’den güç almakta. Ezgi’nin kıymetini iyice anlar ve evlenme teklifi eder. Ezgi ise sonunda gerçek aşkını bulmuştur ve ilelebet mutlu olabilmek için evet der.