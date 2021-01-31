Batuhan Karacakaya sevgilisi kimdir? Survivor Batuhan nereli?

Suvrivor 2021 kadrosu araştırılmaya devam ederken son bölümde gösterdiği performans ile en merak edilen isim Batuhan Karacakaya oldu. Pek çok Survivor hayranı Batuhan Karacakaya kimdir sorusunu araştırıyor.
Batuhan Karacakaya kimdir?
5 Şubat 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Karacakaya 2008 – 2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi ile ünlü olmuştur. Dizide Bülent Ziyagil karakterine hayat veren Karacakaya daha sonrasında Umutsuz Ev Kadınları dizisinde görev almıştır. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Dündar karakterine hayat veren başarılı oyuncu Survivor 2021 ünlüler takımındadır.
Batuhan Karacakaya dizileri
2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)
2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)
Batuhan Karacakaya filmleri
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye – 2012
Survivor 2021 ünlüler takımı
Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek
Survivor 2021 gönüllüler takımı
Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora