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Batuhan Karacakaya sevgilisi kimdir? Survivor Batuhan nereli?

Survivor 2021'de yarışmalarda gösterdiği performans ile en merak edilen isim Batuhan Karacakaya olmaya devam ediyor. Pek çok Survivor hayranı, Batuhan Karacakaya sevgilisi kimdir? Survivor Batuhan nereli? sorularını araştırıyor.

31 Ocak 2021 Pazar 13:33
Batuhan Karacakaya sevgilisi kimdir? Survivor Batuhan nereli?
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Suvrivor 2021 kadrosu araştırılmaya devam ederken son bölümde gösterdiği performans ile en merak edilen isim Batuhan Karacakaya oldu. Pek çok Survivor hayranı Batuhan Karacakaya kimdir sorusunu araştırıyor.

Batuhan Karacakaya kimdir?

5 Şubat 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Karacakaya 2008 – 2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi ile ünlü olmuştur. Dizide Bülent Ziyagil karakterine hayat veren Karacakaya daha sonrasında Umutsuz Ev Kadınları dizisinde görev almıştır. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Dündar karakterine hayat veren başarılı oyuncu Survivor 2021 ünlüler takımındadır.

Batuhan Karacakaya dizileri

2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)

2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

Batuhan Karacakaya filmleri

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye – 2012

Survivor 2021 ünlüler takımı

Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek

Survivor 2021 gönüllüler takımı

Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora



Son Güncelleme: 31.01.2021 13:33
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