Batınilerde yüce imam kimdir? Yüce imam kimdir? Haşhaşilerin Yüce İmamı kimdir?

TRT 1’in gözde dizileri arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu’ da kısa süre önce Selçuklu Devleti’nin yıkılmasına sebep olan Batınilik yani Haşhaşilik konusu ele alındı. Dizi severler bu Batiniliğin ne olduğunu merak ederken haşhaşilik gündem konusu oldu.

Batıni, ‘gizli olmak; bir şeyin iç yüzünü bilmek’ anlamına gelmektedir. Ayrıca batn veya diğer kökenlerinde de aynı anlamda bilinmektedir. Batınilik inancında asıl olan gerçeğin sadece imamın bildiğini ve ümmetin imam tarafından yönetileceği bilinir. Peki batınilikte yüce imam kimdir?





Batınilerin (Haşhaşilerin) Yüce imamı kimdir?

Yüce imam, Selçuklu Devleti’nin çökmesine sebep olarak bilinir. Haşhaşilik olarak da bilinen bu inancın kurucusu ise Hassan Sabah’tır. Hassan Sabbah batıniliğin kurucu olarak bilinir. Şiilikte ise sadece tanrı vardır. Batınilikte ise imam vardır. Fakat imam sessizdir. Yüce imam kendisini gizler. 11.yüzyılda Hasan Bin Sabbah ise bir akım geliştirir ve bu akım Fatımiler tarafından destek görür. Kazvin’de bulunan Alamut Kalesini kendisine özel merkez yapan Sabbah, ve devlet adamları birçok kişiye suikast yaparak öldürttü.

Batıni inancında en büyük zarar ise batıni olan ve olmayanlar ayrılır. Ayrılan gruplar ise birbirine düşman olur. Yüce imama inanan kişiler devlet tarafında yer alırken batıni olmayanlarda ölümle karşı karşıya kalır.

Halk arasında bu düşünce ayrımlara yol açarken devlet teşkilatında da ayrılmalar oldu. Siviller, askeri görevde olanlar gibi pek çok kişi ayrım yapmak zorunda kaldı. Kirman Selçukluları’nda yaşanan olay ile dönemin hükümdarı İranşah hem tahtını kaybetti hemde batıniler tarafından öldürüldü.

Batıniler (Haşhaşilik) neye inanıyor?

İslamda Kur'an ayetlerinin görünür anlamlarının dışında, daha derinde gerçek anlamları bulunduğu inancı, ayetleri buna göre yorumlayan akıma Batınilik, bu düşünceyi benimseyen kişiye de Batıni denir.

Batıniler tarafından oluian Budizm ise tasavvuf yolundan ayrıldı. Ayrı şekilde batıni mezhep haline geldi. Mani ve Mazdek olarak ayrılan dinler temsil edilen inançlara göre şiirler İbah’iyyün tarafından benimsendi. Batıni inancında sapkınlık ve aslında ne olduğunu bilinemeyen bir inanca sahiptir. Sembolleri hançer olan batıniler Alamut Kalesinde karargahları bulunuyordu ve orada suikastçı yetiştiriyorlardı.