Batıniler kimlerdir, ne zaman ve nerede yaşamışlardır?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Batıniler ile olan olaylar dikkatleri çekti. Dizinin sevenleri Batınilerin kim olduğunu, tarihte gerçekten var olup olmadıklarını ve Batınilerin neler yaptıklarını araştırmaya başladı.

Batıniler, Selçuklu Devletinin kuruluş döneminde Selçuklu’ya büyük zorluklar çıkarmış, devleti yıpratmak adına birçok eylemde bulunmuştur.

Batınilik Kur’an ayetlerinde de geçmektedir. Arapça kökenli bir kelime olan Batınilik Batın kelimesinden gelmektedir. Batın gizli olan, bir şeyin iç yüzü anlamına gelir. Ayrıca Allah’ın 99 isminden biridir.

Batınilik bir akım veya grup değildir. Tarihten günümüze kadar derin etkisi olan bir düşünce sistemidir. Selçuklu Devleti’nin kuruluş döneminde batıinilik düşüncesi kapsamında hareket eden Hasan Sabbah ve suikastçileri o dönem bir çok olayın arkasında yer almaktaydı. Abbasiler hükmettikleri topraklarda kuvvetli propaganda yaparken Şiiliğin korunması adına dikkatli davranan Selçuklu Hükümdarlarından Sultan Tuğrul’un i’tikaden Mu’tezile’den olan, Kerrâmîlik mezhebine mensup veziri “Amid’ûl-Melik” gibi Şîʿa-i Bâtın’îyye’nin en önemli dâîlerinden biri tarafından istenildiği bir şekilde yönetilmekteydi.