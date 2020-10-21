Batiniler kimdir? Batini nedir, kime denir? Tarihte Batiniler ve inanışları

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde isimleri geçen Batınilerin kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Batınilik ne demek olduğu ve kurucusunun kim olduğu merak edilmektedir.

Batinilik Nedir?

Batini de düşüncelerini ve inançlarını doğru ifade etmek isteyen, ancak reddedilemez delil gösteremeyen herkes gibi tanıdığı ve halkın saygı duyduğu kişilere gösterme yöntemini benimsemiştir. Tarihte en ünlü önek İsmaililer, Bektaşlar ve aynı şekilde hareket eden yeni türeyen Bahailerdir. Batınilerin ortak özelliği, emir ve yasakları kendi yöntemleriyle tüketmeleri, bu açıklamayı peygamberin hayatına kadar uzatmaları ve gerçeği sadece İmamın bildiğini ve ümmetin temsilcisi tarafından iletileceğini kabul etmeleridir.

Batıniliğin Önemli Temsilcileri

Önemli Batınilik temsilcileri arasında, "Ebu Tamim Ma’add _el Müstensir bil-lah”, Kükümei Melahide’nin Banisi olan Hasan bin Sabbah ve "Suriye Batini'nin lideri Raşid’ud-Din Sinan". "Afrika kıtasında Batini'yi yöneten İbn-i Meserret ", Pamir Aleviliğinin kurucusu "Muin'ed-Dîn Nâsır-ı Hüsrev", “Hint Batiniliğinin yaratıcısı Ahmed bin Keyyal" ve “Attaş” gibi tarihte namı olan “Alevi-İsmaililer” gelmektedir.

Batıniler tarih boyunca inançlarını dailer aracılığıyla yaymışlardır. Fatımiler, 11. yüzyılda Hasan bin Sabbah'ın görüşleri etrafında oluşan eğilimi destekliyor. Liderleri Hasan Sabbah merkez olarak Hazvin bölgesindeki Alamut Kalesi'ni kullandı, aralarında Nizamülmülk'ün de bulunduğu birçok siyasetçiye suikast düzenledi. Melikşah döneminde güçlenen hareketi ortadan kaldırmaya çalışır, ancak Melikşah'ın ölümünden sonra başarılı olamaz. Bu hareket 13. yüzyılın ortalarına kadar sürdü ve Moğol hükümdarı Hülagü 1256'da Alamut kalesini yıkana kadar yıkılmadı.

Batınilikte Allah'ın Sıfatları

Batınilikte Kıyamet İnancı

Batınilikte Tanrı, mükemmelliğin tüm özelliklerine sahiptir ve yapacak hiçbir şeyi yoktur. Keşif gücünün değil, yaratıcılığın sahibidir. Allah'ın yaratması bu bir yaratılış değil, bir gerekliliktir. Yaratıcının kendisi yaratıcılık değildir. Bu aktif yeteneğin yarattığı pasif yetenekler, cennet, eylem unsurları ve bunların birleşimi, cansız, bitkiler ve canlılar olan üç "çocuğu" (Mevalid-i Selase) de ortaya çıkarır.

Batı'da dünyanın sonunun iki anlamı vardır. Bir anlamda ölülerin kıyameti kopmuştur. Beden unsurlar alemine çürüyüp girer. Ruhun varlığına inanan Batiniler arasında Tenasuh tarafından olanlar, insan ruhu bu inanca dayanarak dünyada işledikleri suçlara göre ölü cansız yaratıklara, bitkilere, hayvanlara girer ve yeniden olgunlaşana kadar sürer. Bazılarına göre ruh, geleceğin dünyasına uygun bir konuma gelmiştir, bu dünyanın anlamı budur ve o dünyada olgunlaşmaya başlar.

Batınilikte Kademele: İmam ve Hüccet

Batinalılar, Ptolemy'nin evren teorisini eski filozofların yaratılış teorileriyle karıştırarak dünyasal bir sistem yarattılar. Hüccet, kesin kanıt demektir ve imamdan sonraki en önemli kişidir. Hüccet, bölgesindeki Batinileri yönetiyor. Genel teşkilat, dinin en yüksek noktası imamdır. İmamdan sonra bir hüccet var, sonra da en büyük davetçi, izinli davetçi, avlanmaya alıştırılan gelmektedir. Bunların hepsinin organizasyon içinde belirli görevleri vardır. Sıranın altındaki inanmış, davete uyan kişidir. Bu, Batıniliğe yeni giren biri demek.

Bu inanca göre peygambere "Nâtık / Konuşan", yardımcısına "Sâmet / Susan (Vâsi / Esas) İmam" sıfatı verildi. Her yedi "Samet" silsilesinin sonunda "Nâtık" ın gönderildiği düşünülmektedir, dolayısıyla din sürekli gelişmektedir. Adem ve oğlu Şit'ten altı “Nâtık-Sâmet” silsilesinden sonra “Nâtık–Sâmet” silsilesinden sonra (Nûh–Sam), (İbrahim İsmâ‘il), (Mûsâ–Hârun), (İsâ–Şem'ûn (Muhammed bin ʿAbd Allâh–Ali bin Ebâ Tâlib), (Muhammed bin İsmâ‘il (Meymûn'ûl Kaddâh Abd Allâh İbn-i Meymûn ve Oğulları) ile hitam bulan “Nâtıklar ve Sâmetler silsilesi” ile devam etmektedir.

Dahası, görünür şeylerin mistik anlamlarını ortadan kaldıran İbn-i Meymun'du ve her Batini ona itaat etmek zorunda kaldı. Muhammed sonrasında bir peygamber daha gelecektir. Ayrıca müntesip olanlar tüm cennet ayetlerinin ve tüm hadislerin açıklamalarının uydurma olduğunu söylemektedirler. 12. yüzyıldan sonra İran, Horasan, Hindistan ve Türkistan bölgelerine yayılan Batini, çeşitli kollar oluşturdu. Faaliyetleri özellikle Kalenderilik, Melamilik, Hayderilik, Hurufilik, Safevilik ve Bektaşilik gibi bazı mistisizm hareketlerinde devam etti ve bu tür mezhepleri etkiledi. Sonraki yüzyıllarda Batinilik Dürzi, Nusayrilik, Babilik, Bahailik ve Kadıyanlık hareketlerini de etkiledi.