Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim başlıyor

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı yeni bir dizi izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Star TV ekranlarından yayınlanacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ otururken dizinin yapımcılığını ise DNZ Film ve Skala Yapım yapacak.
Star TV ekranlarından yayınlanacak olan Seni Çok Bekledim dizisinin konusu ise Kadir ve Ayliz arasındaki aşk olacak. Aşkın var olduğuna inancı olmayan Ayliz’in düşünceleri Kadirr’i tanıması ile değişecek.
Seni Çok Bekledim oyuncu kadorsu
Özcan Deniz
İrem Helvacıoğlu
Caner Şahin
Sibel Şişman
Gürkan Güzeyhuz
Yıldız Kültür
Mehmet Ulay
Lila Gürmen
İlhan Şen
Ali İpin
Şehsuvar Aktaş
Hakan Ummak
Durul Baza
Türkü Turan
Damla Makar
Nihan Büyükağaç
Selen Domaç