Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim başlıyor

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı yeni bir dizi izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Star TV ekranlarından yayınlanacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ otururken dizinin yapımcılığını ise DNZ Film ve Skala Yapım yapacak.

Star TV ekranlarından yayınlanacak olan Seni Çok Bekledim dizisinin konusu ise Kadir ve Ayliz arasındaki aşk olacak. Aşkın var olduğuna inancı olmayan Ayliz’in düşünceleri Kadirr’i tanıması ile değişecek.

Seni Çok Bekledim oyuncu kadorsu

Özcan Deniz

İrem Helvacıoğlu

Caner Şahin

Sibel Şişman

Gürkan Güzeyhuz

Yıldız Kültür

Mehmet Ulay

Mustafa Uğurlu

Lila Gürmen

İlhan Şen

Ali İpin

Şehsuvar Aktaş

Hakan Ummak

Durul Baza

Türkü Turan

Damla Makar

Nihan Büyükağaç

Selen Domaç