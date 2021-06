Başlat filmi konusu nedir? Başlat filmi konusu ve oyuncuları kim? Başlat filmi ne zaman çekildi?

Ünlü yönetmen Steven Spielberg’in 2018 yılında vizyona giren Başlat filmi bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Film severler orijinal adı Ready Player One olan Başlat filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor. Başlat filmi bu akşam saat 20:00’de Star TV ekranlarından yayınlanacak.

Başlat filmi konusu

Küçük yaşlarda ailesini kaybeden Wade Watts, gerçek dünyanın sorunlarından kaçmak için vaktinin çoğunu The Oasis adlı bir oyunda geçirmektedir. Oyunun milyoner kurucusu oyun evreninin içinde bir anahtar saklamış ve bu anahtarı bulan kişiye hazine verecektir. Wade bu macera dolu hazine avına hemen katılır. Belli bir süre sonra her şey oyun olmaktan çıkar ve acımasız bir rekabet ortamı oluşur. Şirket hissedarlar ve diğer paragöz oyuncular hazineyi bulmak için herkesi devre dışı bırakmaya çalışır. 2045 yılının sonlarında dünya üzerindeki bir çok şehir, eskimiş araba ve elektronik eşya yığını olan mahallere haline gelmiştir. Bu hale gelen bir dünyadan kısa sürede olsa kurtulmak için herkes The Oasis adlı oyunu oynar.

Başlat filmi oyuncuları

Tye Sheridan,

Olivia Cooke,

Ben Mendelsohn,

Lena Waithe,

Simon Pegg,

Hannah John-KamenMark Rylance