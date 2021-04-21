Basın dünyasını yasa boğan ölüm

Edine’ye bağlı olan Uzunköprü ilçesinde bir koronavirüs ölümü daha yaşandı. Edine’nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan ve aktif bir şekilde yerel gazete yönetenkoronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Mustafa Yaraşır Barış Gazetesi’nin sahibiydi.

Bir süre önce rahatsızlanan ve hastaneye Covid-19 testi yaptırmaya giden Yaraşır’ın test sonucu pozitif çıkmıştı. Bu andan itibaren giderek daha da kötüleşen Mustafa Yaraşır, yoğun bakıma alınarak tedavi altına yatırıldı. Barış Gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Yaraşır, hastanede 10 gün boyunca koronavirüs tedavisi gördü. Yapılan tedavilere cevap vermeyen ve doktorların yoğun müdahalelerine rağmen hayatta kalmayı başaramayan Mustafa Yaraşır, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kendisine Allah’tan rahmet, basın dünyasına baş sağlığı dileriz.