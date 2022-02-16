Başarılı oyuncu Sinan Albayrak kimdir? Nerelidir? Sinan Albayrak nerede yaşıyor?

27 Şubat 1973 yılında Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kendtinde doğmuştur. Sinan Albayrak, gazeteci, yazar ve aktivist Hakan Albayrak’ın kardeşidir. Mavi Marmara gemisi ile yola çıkan aktivistlerin içinde bulunuyordu. Sinan Albayrak 1960 yılında babasının işçi olarak Almanya’ya gitmesi nedeni ile orada doğmuştur. Albayrak, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlamıştır ve Yıldız Kenter’den ders almıştır.

iki evlilik yapmıştır. Evliliklerinden ilkini 2000 yılında Başak Daşman ile yapmış ve bir yıl sonra boşanmıştır. İkinci evliliğini ise 2013 yılında Funda Albayrak ile yapmış ve 2015 yılında ayrılmıştır.

Oyuncu son olarak TRT1 ekranında izleyici karşısına çıkan Yalaza dizisinde İbrahim Aktürk karakterine hayat vermiştir. Oyuncu aslen Çerkes kökenlidir.