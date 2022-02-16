Başarılı oyuncu Sinan Albayrak kimdir? Nerelidir? Sinan Albayrak nerede yaşıyor?

27 Şubat 1973 yılında Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kendtinde doğmuştur. Sinan Albayrak, gazeteci, yazar ve aktivist Hakan Albayrak’ın kardeşidir. Mavi Marmara gemisi ile yola çıkan aktivistlerin içinde bulunuyordu. Sinan Albayrak 1960 yılında babasının işçi olarak Almanya’ya gitmesi nedeni ile orada doğmuştur. Albayrak, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlamıştır ve Yıldız Kenter’den ders almıştır.
Oyuncu son olarak TRT1 ekranında izleyici karşısına çıkan Yalaza dizisinde İbrahim Aktürk karakterine hayat vermiştir. Oyuncu aslen Çerkes kökenlidir.
Son Güncelleme: 16.02.2022 23:12