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Başarılı oyuncu Bülent Şakrak kimdir? Nerelidir? Bülent Şakrak nerede yaşıyor? Kiminle evli?

Ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Bülent Şakrak hakkında merak edilenler günden güne artıyor. Bülent Şakrak kimdir? Nerelidir? Eşi kimdir? gibi soruların yanıtını haberimizde verdik. İşte Bülent Şakrak hakkında merak edilenler...

18 Haziran 2021 Cuma 19:13
Başarılı oyuncu Bülent Şakrak kimdir? Nerelidir? Bülent Şakrak nerede yaşıyor? Kiminle evli?
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1977 yılının Ağustos ayında İstanbul’da doğmuştur. Yaptığı bir röportaja verdiği konuşmada e-devlet uygulamasından soy ağacına baktığını ve soyunun hep Makedonya kökenli olduğunu söylemişti. Oyuncu, bir yaşındayken Bursa’nın Gemlik ilçesine yerleşmiş ve bir süre orada yaşamıştır. Bülent Şakrak, 1.66 boyunda, 72 kilo ve Başak burcudur.

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde almış olan Şakrak şu ana kadar önemli isimlerle önemli projelerde yer almıştır. İlköğretim ve ortaöğretimini Gemlik’te tamamlayan Şakrak, kendi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil’in yeğenidir.

Bülent Şakrak ilk evliliğini kendisi gibi oyuncu olan Özge Borak ile yapmış ve 2010 senesinde boşanmıştır. Arından 2015 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Ceyda Düvenci ile evlenmiştir. Çiftin Okan Ali isminde bir oğulları vardır. Eşinin ise ilk evliliğinden Melisa adında bir kızı vardır. Çift sosyal medya hesaplarında ailecek mutluluk pozları vermeyi ve paylaşım yapmayı seviyor.

İlk dizi deneyimini 1995’te Bizim Aile isimli dizide gerçekleştiren oyuncu Müjdat Gezen Sanat Tiyatrosu bünyesinde çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Başarılı oyuncunun yer aldığı projeler ise şunlardır; Bizim Aile, Yılan Hikayesi, Kumsaldaki İzler, Kınalı Kar, Pembe Patikler, Sihirli Annem, Kısmet, Sensiz Olmuyor, Karınca Yuvası, Arka Sokaklar, Eşref Saati, Güzel Günler, Kurtlar Vadisi Pusu, Gece Gündüz, Küçük Kadınlar, Zeliha’nın Gözleri, Yıldız Masalı, İzmir Çetesi, 2 Yaka Bir İsmail, Son Yaz Balkanlar 1912, Çiçek, Ayrılsak da Beraberiz, Hangimiz Sevmedik ve Dudullu Postası.  

Yer aldığı sinema filmleri ise şunlardır; Halk Çocuğu, Sır Çocukları, Beni Bekledinse, Arabalar (Seslendirme), Ona Melek Deme (Kısa Film), Muro – Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine, Süper Ajan K9, Abimm, Melekler ve Kumarbazlar, 72. Koğuş, Eyvah Eyvah, Ay Büyürken Uyuyamam, Çakallarla Dans: Hastasıyız Dede, Bir Kadın Bir Erkek Bir Düğün, Yapışık Kardeşler, Çilek, İksir Dedemin Sırrı, 5 Dakkada Değişir Bütün İşler, Yaktın Beni ve Son Mektup.

Bülent Şakrak, bunların yanı sıra 2015 yılında Komedi Türkiye adlı programda da yer almıştır. Birden fazla çalışmada seslendirme de yapan oyuncu şimdilerde YouTube’da Bülent Şakrak’la Art Niyet adlı programı yapmaktadır.

Sevilen birçok dizide yer alan oyuncu hem karakterlere verdiği önemle hem de izleyiciye duyguyu aktarma yönüyle sevilerek izlenmektedir. Yer aldığı son dizi olan Sefirin Kızı’nda da Kahraman karakteri ile oldukça ilgi çekmiş ve beğenilmiştir.

Ceyda Düvenci ile mutlu bir evliliği olan başarılı oyuncu Bülent Şakrak sosyal medyadan ailesi ile birçok paylaşım yaparak hayranlarını bu güzel anlardan mahrum bırakmıyor.

Bülent Şakrak Kimdir? Nereli? Boyu, Yaşı, Kilosu, Oynadığı Diziler, Hayatı

Bülent Şakrak Kimdir? Nereli? Boyu, Yaşı, Kilosu, Oynadığı Diziler, Hayatı


Son Güncelleme: 18.06.2021 19:13
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BülentŞakrakOyuncuKimdirEşi
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