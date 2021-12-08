Baş Tacım oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Kanal 7 ekranlarında gösterilen Masum dizisinin yakın bir zaman içerisinde final bölümünü yayınlamasından dolayı yeni bir Hint yapımı olan günlük dizi ekranlara taşınacak. Ekta Kapoor’un yapımcılığını üstlendiği ve orijinal adının da Pavitra Rishta olduğu Hint yapımı dizi 22 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren Kanal 7 ekranlarında olacak. Dizinin başrol olarak oynayan oyuncular ise Ankita Lokhande ile Sushant Singh Rajput’dur. Ancak Sushant Singh Rajput dizinin ilerleyen bölümlerinde başrol oyuncu koltuğunu Hiten Tejvani’ye bırakacaktır. Dizi adı Baş Tacım olarak belirlenirken, ilk bölümde 21 Haziran 2021 Pazartesi günü akşam saat 19.00’dan itibaren Kanal 7 ekranlarında yer almaya başlayacak.

Baş tacım dizi konusu nedir?

Yanlış anlaşılmalar ile başlayarak hemen ardından ise çok büyük bir aşkın doğması ile birlikte sonuçlanan Baş Tacım dizisi Archana ile Manav’ın büyüleyici ve aynı zamanda da destansı aşklarını konu almaktadır. Archana’nın yengesi Manav’ın makine mühendisi olarak çalıştığını söyler ve ikisini bir araya getirerek evlenmelerine vesile olur. Yalnız Manav aslında makine mühendisi değil de basit bir araba tamircisidir. Archana ise Manav’ın sakladığı bu gerçeği öğrenir ve yine de Manav ile olan evliliğine bir son vermeden sürdürmeye karar veriri. Diğer bir yandan da Manav’ın erkek kardeşi Saşin geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeder ve hamile olan karısı da bir başına ortada kalınca Manav ailesinin kendisine yaptığı baskılar sonucunda Archana’dan boşanarak kardeşinin karısı ile birlikte olur. Bu olaylar karşısında Archana ise yaşadığı şehri terk eder ve uzaklara gider. Aradan geçen uzun bir sürenin ardından ise Archana tekrardan terk ettiği şehre gelerek orada yaşamaya başlar.

Baş Tacım dizisinde yer alan oyuncu kadrosu ve rol aldıkları karakterler

Ankita Lokhande – Archana Deshmukh’u canlandırmaktadır.

Sushant Singh Rajput / Hiten Tejwani – Manav Deshmukh’u canlandırmaktadır.

Usha Nadkani – Savita Deshmukh’u canlandırmaktadır.

Asha Negi – Purvi Deshmukh’u canlandırmaktadır.

Rithvik Dhanjani – Arjun Kirloskar’ı canlandırmaktadır.

Shruti Kanwar – Ovi Deshmukh’u canlandırmaktadır.

Mrinalini Tyagi – Tejaswini Deshmukh’u canlandırmaktadır.

Ankit Narang – Soram Deshmukh / Raghav Mhatre’i canlandırmaktadır.

Karan Veer Mehra – Naren Karmarkar’ı canlandırmaktadır.

Ruhee Bagga – Pari Kirloskar’ı canlandırmaktadır.