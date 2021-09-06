İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları devam ediyor! Sıkı güvenlik önlemleri alındı!
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları...
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı karşıtlarının argümanlarını çürüttü!
Son Dakika
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı...
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık maaşa göre!
Son Dakika
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık...
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...

Baş Belası dizisinin reytinglerde durumu çok kötü..

ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Baş Belası dizisi geçen akşam yayınlanan yeni bölümü ile sosyal medyada adından epey bir söz ettirdi ancak reytinglerde ne yazık ki durum o kadar da iç açıcı değil. Sevilen dizi şimdiden final sinyallerini vermeye başladı. Peki Baş Belası dizisi final mi yapıyor?

06 Eylül 2021 Pazartesi 12:19
Baş Belası dizisinin reytinglerde durumu çok kötü..
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisi birkaç bölüm boyunca Pazar günlerinde ekranlara geldi ancak daha sonra ATV tarafından alınan bir karar sonrasında ise dizinin yayın tarihi değişti ve Cuma günlerinde ekranlara gelmeye başladı. Baş Belası dizisinin gün değişikliği ise bazı kişiler tarafından iyi alınan bir karar olarak gözükmüş olsa bile, bazı kişiler tarafından da alınan bu karar Baş Belası dizisinin reytinglerini daha kötü bir şekilde etkileyecek görüşünde.

Baş Belası dizisi sosyal medyada zirveye çıktı!

ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisi geçen akşam yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı ve özellikle de sosyal medya aleminde Twitter üzerinde en çok konuşulan dizilerden bir tanesi oldu. Dizi, Cuma akşamının bile en çok konuşulan dizisi olmayı başardı. Dizinin hayranları ise Baş Belası ‘nın final yapmaması için büyük çaba gösterdiler.

Baş Belası dizisinin reytingleri istenilen sonuca ulaşamıyor!

ATV ‘de yayınlanan Baş Belası dizisi reytinglerde çok iyi durumda olsa bile, bugün gelen reyting sonuçlarında ne yazık ki istenilen oranı yakalayamadı ve yine hayal kırıklığına neden oldu. Dizi, bütün reyting kategorilerinde çöküş yaşamaya devam ediyor. Baş Belası dizisinin reyting sonuçları önümüzdeki haftada da bu şekilde kötü olursa eğer büyük ihtimalle zorunlu olarak final yapacak. Final yapmak istemeyen Baş Belası dizisi ise haftaya son şansını kullanacak ve kendini kurtarmak için çalışacak.


Son Güncelleme: 06.09.2021 12:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ReytingFinalDiziATVBaş Belası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova'da büyük değişiklik! Bakın yeni sezonda seyirciyi hangi sürprizler bekliyor!
Bir Zamanlar Çukurova'da büyük değişiklik! Bakın yeni sezonda seyirciyi hangi sürprizler bekliyor!
Camdaki Kız dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Camdaki Kız 2. sezon yayın tarihi!
Camdaki Kız dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Camdaki Kız 2. sezon yayın tarihi!
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu: Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi ünlü oyuncu katılacak?
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu: Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi ünlü oyuncu katılacak?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde Kenan İmirzalıoğlu yer alacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde Kenan İmirzalıoğlu yer alacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak?
Netflix'in Sevgilimden Son Mektup filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
Netflix'in Sevgilimden Son Mektup filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?

Popüler Haberler

Eylül 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 6 Eylül 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Bir Zamanlar Çukurova'da büyük değişiklik! Bakın yeni sezonda seyirciyi hangi sürprizler bekliyor!
Günlük burç yorumları - 6 Eylül 2021
Öğrencilere 850 TL okul desteği müjdesi!
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
6 Eylül 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Eylül Pazartesi at yarışı programı
TJK 5 Eylül 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 5 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 5 Eylül 2021 Pazar açık noter var mı? 5 Eylül 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Günlük burç yorumları 3 Eylül 2021 Cuma burçları neler bekliyor?
Seksenler neden yok, neden yayınlanmıyor? Seksenler yeni bölüm ne zaman?
Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı ve TV rehberi
Acilde sigortasız giriş hasta muayene ücreti ne kadardır? 2021 Sigortasız muayene olunur mu?
Eylül 2021 burç yorumları
Mahrem oyuncuları gerçek kişiler mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.