Baş Belası dizisinin reytinglerde durumu çok kötü..

ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisi birkaç bölüm boyunca Pazar günlerinde ekranlara geldi ancak daha sonra ATV tarafından alınan bir karar sonrasında ise dizinin yayın tarihi değişti ve Cuma günlerinde ekranlara gelmeye başladı. Baş Belası dizisinin gün değişikliği ise bazı kişiler tarafından iyi alınan bir karar olarak gözükmüş olsa bile, bazı kişiler tarafından da alınan bu karar Baş Belası dizisinin reytinglerini daha kötü bir şekilde etkileyecek görüşünde.

Baş Belası dizisi sosyal medyada zirveye çıktı!

Baş Belası dizisinin reytingleri istenilen sonuca ulaşamıyor!

ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisi geçen akşam yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı ve özellikle de sosyal medya aleminde Twitter üzerinde en çok konuşulan dizilerden bir tanesi oldu. Dizi, Cuma akşamının bile en çok konuşulan dizisi olmayı başardı. Dizinin hayranları ise Baş Belası ‘nınyapmaması için büyük çaba gösterdiler.

ATV ‘de yayınlanan Baş Belası dizisi reytinglerde çok iyi durumda olsa bile, bugün gelen reyting sonuçlarında ne yazık ki istenilen oranı yakalayamadı ve yine hayal kırıklığına neden oldu. Dizi, bütün reyting kategorilerinde çöküş yaşamaya devam ediyor. Baş Belası dizisinin reyting sonuçları önümüzdeki haftada da bu şekilde kötü olursa eğer büyük ihtimalle zorunlu olarak final yapacak. Final yapmak istemeyen Baş Belası dizisi ise haftaya son şansını kullanacak ve kendini kurtarmak için çalışacak.