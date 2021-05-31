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Baş Belası dizisi tutar mı? Baş Belası dizisinin başrol oyuncuları uyumlu mu?

Yakın zamanda ATV ekranlarında başlayacak Baş Belası dizi ile ilgili pek çok araştırma yapılıyor. Peki, Baş Belası dizisi tutar mı? Baş Belası dizisinin başrol oyuncuları uyumlu mu? İşte merak edilen tüm soruların yanıtı...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:49
Baş Belası dizisi tutar mı? Baş Belası dizisinin başrol oyuncuları uyumlu mu?
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ARC Yapım imzası taşıyan Baş Belası isimdi dizi ilerleyen günlerde ATV’de yayın hayatına başlayacak. Yönetmenliğini Murat Onbul’un yaptığı dizinin senaristi ise Orçun Oktar, Özel Çetinel ve Ramazan Demirli’dir. Dizinin dün yayınlanan ilk fragmanı sonrasında diziyle ilgili görüşler de oldukça merak edildi.

Baş Belası dizi tutar mı?

ATV’nin yeni dizisi Baş Belası, dün yayınlanan ilk fragmanı ile 24 saatte 200 bin izlenme oranına ulaşarak sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Özellikle başrol kadrosunda yer alan İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir arasındaki uyum sosyal medyada çok konuşuldu. Dizi şimdiden sezonun en iddialı dizilerinde arasında yer almaya başladı.

Baş Belası dizisinin başrol oyuncuları uyumlu mu?

Dizinin dün yayınlanan ilk fragmanında, başrol oyuncuları İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir arasındaki uyum sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında oldu. Dizide 2 zıt karaktere hayat verecek olsalar da, oyuncuların uyumu oldukça beğenildi.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:49
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