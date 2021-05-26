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Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Atv'ni yeni yapımlarından biri olan Baş Belası dizisi şimdiden merak edilmeye başlandı. Dizinin yapımcılığını ARC film üstleniyor. Dizinin yönetmenliğini ise 4N1K 2, Fırıncısının Karısı gibi yapımlara imza atan Murat Onbul üstleniyor. Peki merakla beklenen Baş Belası dizisinin yayın tarihi ne olacak? Dizinin kadrosunda hangi ünlü isimler yer alacak?

26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:04
Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak?

Heyeycanla beklenen dizi Baş Belası'nın henüz ne zaman ekranlarda olacağına dair bilgi paylaşılmadı. Gelişmler olduğunda haberimizde paylaşacağız.

İpek Gümüşçü ailesini daima öncelikli  gören ve eb değer verdiği şey olarak görmektedir. Gümüşçü yaşamındaki bazı dengelerin farklı yollara sapması sebebiyle emniyette psikolog olarak çalışmaya başlar. İpke aynı zamanda çocukluktan beri polisye merakı olan bir kişidir. Böylece cinayet büro baş komiseri Şahin Kara ile bu yollarla pek çok kez karşılaşacaktır. Baş Belası dizisi Kara ve Gümüşçü karakterleri ile polisiye serüvenlerini izleyiclerle paylaşacak.

Baş Belası oyuncu kadrosu

İşte "Baş Belası" dizisinde rol alan oyuncular ve isimleri:

İrem Helvacıoğlu

Seçkin Özdemir

Dilara Aksüyek

Bülent Düzgünoğlu

Neşe Baykent

Taner Rumeli

Yılmaz Kunt

Buçe Buse Kahraman

Ali Mert Yavuzcan

Ergül Miray Şahin

Özgür Cem Tuğluk


Son Güncelleme: 26.05.2021 15:04
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Anahtar Kelimeler:
Baş BelasıDiziNe ZamanATV
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