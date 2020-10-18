Barry 3.sezon ne zaman çıkacak? HBO Barry yeni sezon fragmanı ve konusu

Dizi Hakkında
Dizi 25 Mart 2018'de yayınlanmaya başladı ve HBO tarafından yayınlandı. Toplam 2 sezon 16 bölüm yayınlanan oyun, üçüncü sezon için onaylandı. Alec Berg ve Bill Hader tarafından oluşturulan yapım, kara komedi ve komedi drama türlerini kullanıyor. 42.000'den fazla kişi diziyi onayladı 8.3 puan aldı. Dizideki aktörler arasında Bill Hader, Stephen Root, Sarah Goldberg, Anthony Carrigan, Henry Winkler ve Darrell Britt yer alıyor. Dizi Türkiye'de Bein Connect tarafından yayınlandı.
Barry Dizi Konusu
Los Angeles'ta kendisini sahnede bulan eski asker Barry'yi çok komik bir şekilde anlatıyor. Hayatının çehresini değiştirmek, suç geçmişinden kurtulmak ve hayalini kurduğu başarılı oyuncu olmak isteyen bir suikastçı olan Barry? İyi gitmeyen ve hayatının değiştirmek isteyen Barry'nin suç geçmişinden kaçma şansı yoktur. Barry bir aktör olarak yeni bir hayata başlamayı düşünürken, menajeri Fuches'in başka planları vardır ve tetikçinin suçlarla dolu geçmişi onun bu kadar kolayca kaçmasına izin vermeyecektir.
Barry Dizi Oyuncuları ve Karakterleri
Bill Hader – Barry Berkman
Stephen Root – Monroe Fuches
Sarah Goldberg – Sally Reed
Anthony Carrigan – NoHo Hank
Henry Winkler – Gene Cousineau
Andy Carey – Eric
Rightor Doyle – Nick Nicholby
Alejandro Furth – Antonio Manuel
Kirby Howell-Baptiste – Sasha Smith
John Pirruccello – Detective John Loach
D’Arcy Carden – Natalie Greer
Paula Newsome – Detective Janice Moss
Barry 3.Sezon Ne Zaman Çıkacak?
Barry dizisinin 3. Sezonu onay almış durumda lakin ne zaman yayınlanacağı netlik kazanmadı.
Dizi Fragmanı
https://youtu.be/i6qlPeS1kGY