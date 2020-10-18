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Barry 3.sezon ne zaman çıkacak? HBO Barry yeni sezon fragmanı ve konusu

Türkiye'de Beın Connect tarafından yayınlanan dizi Barry 3. sezonunun çekimlerine başlanıldığı bildirildi. Barry dizisinin çekimlerinin ne zaman tamamlanacağı merak ediliyor? Barry dizisinin 3. sezonu ne zaman ekranlara gelecek?

18 Ekim 2020 Pazar 18:44
Barry 3.sezon ne zaman çıkacak? HBO Barry yeni sezon fragmanı ve konusu
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Dizi Hakkında

Dizi 25 Mart 2018'de yayınlanmaya başladı ve HBO tarafından yayınlandı. Toplam 2 sezon 16 bölüm yayınlanan oyun, üçüncü sezon için onaylandı. Alec Berg ve Bill Hader tarafından oluşturulan yapım, kara komedi ve komedi drama türlerini kullanıyor. 42.000'den fazla kişi diziyi onayladı 8.3 puan aldı. Dizideki aktörler arasında Bill Hader, Stephen Root, Sarah Goldberg, Anthony Carrigan, Henry Winkler ve Darrell Britt yer alıyor. Dizi Türkiye'de Bein Connect tarafından yayınlandı.

Barry Dizi Konusu

Los Angeles'ta kendisini sahnede bulan eski asker Barry'yi çok komik bir şekilde anlatıyor. Hayatının çehresini değiştirmek, suç geçmişinden kurtulmak ve hayalini kurduğu başarılı oyuncu olmak isteyen bir suikastçı olan Barry? İyi gitmeyen ve hayatının değiştirmek isteyen Barry'nin suç geçmişinden kaçma şansı yoktur. Barry bir aktör olarak yeni bir hayata başlamayı düşünürken, menajeri Fuches'in başka planları vardır ve tetikçinin suçlarla dolu geçmişi onun bu kadar kolayca kaçmasına izin vermeyecektir.

Barry Dizi Oyuncuları ve Karakterleri

Bill Hader – Barry Berkman

Stephen Root – Monroe Fuches

Sarah Goldberg – Sally Reed

Anthony Carrigan – NoHo Hank

Henry Winkler – Gene Cousineau


Darrell Britt – Gibson- Jermaine Jefrint

Andy Carey – Eric

Rightor Doyle – Nick Nicholby

Alejandro Furth – Antonio Manuel

Kirby Howell-Baptiste – Sasha Smith

John Pirruccello – Detective John Loach

D’Arcy Carden – Natalie Greer

Paula Newsome – Detective Janice Moss

Barry 3.Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Barry dizisinin 3. Sezonu onay almış durumda lakin ne zaman yayınlanacağı netlik kazanmadı.

Dizi Fragmanı


https://youtu.be/i6qlPeS1kGY


Son Güncelleme: 18.10.2020 18:44
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Anahtar Kelimeler:
Barry3. SezonDizi
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