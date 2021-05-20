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Barış Arduç, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine katıldı

TRT 1’in sevilen, ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu, tüm hızıyla devam ediyor. İzleyiciyi ekranlara kilitleyen diziye, yeni bir oyuncu katıldı. Son olarak Çukur dizisinde yer alan Barış Arduş, Uyanış: Büyük Selçuklu’nun oyuncu kadrosuna katıldı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 14:06
Barış Arduç, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine katıldı
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TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu, ilk sezonunun ardından ikinci sezon hazırlıklarına başladı. Toplamda 4 sezon sürecek dizinin, birinci sezonu sona ererken, diğer sezonlar için çalışmalar hız kazandı. Birinci sezonda Melikşah dönemini ele alan dizi, diğer sezonlarda Sultan Alparslan dönemini ele alacak. Dizide Sultan Alparslan’ı canlandıracak isim de belli oldu. Başarılı oyuncu Barış Arduç, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine katılarak Sultan Alparslan karakterine hayat verecek.

Son olarak Show TV’de yayınlanan Çukur dizisinde yer alan Arduç, asıl çıkışını Kiralık Aşk dizisinde yapmıştı. Sonrasında Kuzgun dizisinde de başrolde yer alan yakışıklı oyuncu, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.


Son Güncelleme: 20.05.2021 14:06
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Anahtar Kelimeler:
Barış ArduçUyanış: Büyük SelçukluTrt 1Sultan Alparslan
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