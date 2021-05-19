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Barış Arduç Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kadrosunda!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu da kadro genişletiliyor. Yoğun ilgi gören dizi her bölümü ile izleyicileri ekrana büyülemeyi başarıyor. Gündem de yer alan Barış Arduç’un diziye katılıp katılmadığı da merak konusu oldu. Konu hakkında detaylar haberimizde

19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:03
Barış Arduç Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kadrosunda!
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Pazartesi akşamları izleyiciler ile buluşan dizi ilk bölümünden bu zamana kadar ilgileri üzerinden uzaklaştırmadı. Her bölümü seyirciler merakla beklemeye devam ediyor. başaralı kadrosu ile göz dolduran dizinin başrollerinde Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç ve Buğra Gülsoy bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci yer almaktadır. Diziyi kaleme döken ismini birçok dizide duyuran yapımcı ve senarist ise Emre Konuk’tur.

Dizi de tarihimizin konu alınması da gözleri üzerine çekmesinde yardımcı oldu. 4 sezon süreceği tahmin edilen dizinin Melikşah’ın hayatı ele alınıyor. 3 sezon bu konu işlenirken son sezon ise Sultan Alparslan dönemi işlenecek.

Dizini oyuncu kadrosunun zenginliği herkes tarafından ilgi görürken şimdide yeni isim bu kadroya dahil oldu. Yetenekli oyuncu Barış Arduç bir çok proje de adını duyurduğu gibi bu dizide de başarısını herkes ile paylaşacaktır.


Son Güncelleme: 19.05.2021 13:03
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Anahtar Kelimeler:
OyuncuDiziTRT1
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