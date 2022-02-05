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Barış Alpaykut kimdir, nerede doğmuştur? Barış Alpaykut evli mi? Barış Alpaykut kaç yaşında?

Barış Alpaykut kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Barış Alpaykut’un hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:52
Barış Alpaykut kimdir, nerede doğmuştur? Barış Alpaykut evli mi? Barış Alpaykut kaç yaşında?
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Barış Alpaykut kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Barış Alpaykut'un hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Barış Alpaykut kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Barış Alpaykut’un yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Barış Alpaykut aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

27 Ağustos 1987 yılında dünyaya gelen Barış Alpaykut, İstanbul’da doğmuştur. Genellikle reklamlardan tanıdığımız yakışıklı oyuncu Barış Alpaykut dövüş teknikleri üzerinde dersler almıştır.

Özellikle Sakarya Fırat dizisinde hayat verdiği Uğur Teğmen karakteriyle herkesin tanımaya başladığı yakışıklı oyuncu Star TV ekranlarında yayınlanan Kara Sevda dizisinde de rol almıştır.

Barış Alpaykut’un rol aldığı diziler

2012 Bir Zamanlar Osmanlı, 2012 Sakarya Fırat Uğur Teğmen, Medcezir Uzay, Kurt Seyit ve Şura Osman, Kara Sevda Ozan.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:52
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Barış AlpaykutKimdirHayatıSakarya FıratDiziKara Sevda
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