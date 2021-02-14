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Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor

28 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Senaryo aşamasını tamamlayan yapımcılar, filmin cast ekibi için hazırlıklara başladı.

14 Şubat 2021 Pazar 19:02
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
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Star Akademi yarışması ile ünlenen rockçı Barış Akarsu, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye’yi yasa boğan ölümden yıllar sonra Akarsu’nun hayatının film yapılacağı açıklandı.

Ünlü rockçının hayatı film oluyor

Doğum gününde trafik kazası geçiren ve yoğun bakımda günlerce yaşam savaşı veren Barış Akarsu 2007 yılında hayatını kaybetmişti. Yapımcılar Akarsu’nun ölümünün 14.yılında harekete geçerek hayatını filmleştirmeye karar verdi.

Filmin yapımcısı Aytaç Ağdağ, Barış Akarsu’nun hayatını tüm gerçekliği ile yansıtarak seyircinin kalbine dokunmak için yola çıktıklarını dile getirdi.

Çekimler ne zaman başlayacak?

Aytaç Medya tarafından hazırlanan filmin çekimleri yaz aylarında başlayacak. Filmde Barış Akarsu’yu kimin canlandıracağı henüz gizemini korurken, senaryo aşamasının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:02
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