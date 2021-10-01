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Barbaroslar dizisi kaç bölüm sürecek belli oldu!

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren yeni bölümleri merakla beklenen Barbaroslar dizisinin final tarihi gündeme düştü. İzleyiciler dizinin ne zaman final yapacağını merak ediyor. Dizinin kaç sezon süreceği hakkında bazı gelişmeler de yaşandı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar ne zaman final yapacak? Barbaroslar dizisi kaç bölüm yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

01 Ekim 2021 Cuma 01:30
Barbaroslar dizisi kaç bölüm sürecek belli oldu!
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Barbaroslar dizisi, yayın hayatına başladığı günden bugüne isminden sıkça söz ettiren dizilerden biri haline geldi. Bunun yanı sıra dizinin ne zaman final yapacağı da konuşulmaya başlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Engin Altan Düzyatan’ın paylaştığı, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak? 

Barbaroslar dizisi kaç bölüm yayınlanacak? 

Ne zaman final yapacağı konuşulan Barbaroslar dizisinin en az 2 sezon yayınlanması planlanıyor. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımın tüm hazırlıkları önceden planlanmıştı. Hazırlanan bölüm sayısıyla dikkatleri üzerine çeken dizi, hikayenin tamamını anlatmak için yaklaşık iki sezona ihtiyaç duyuyor. 

Barbaroslar dizisi ne zaman final yapacak? 

Dizinin final tarihi henüz bir kesinlik kazanmadı. 2023 yılının Haziran ayında biteceği tahmin edilse de, herhangi bir aksamadan ötürü dizi 2024 yılında da final yapabilir. 

Barbaroslar dizisi kaç bölüm sürecek? 

Dizinin ortalama 85 ila 90 bölüm arası sürmesi bekleniyor. Herhangi bir aksaklık yaşanmadığı sürece her sezona 40 ila 45 bölüm düşer ve böylelikle dizi 2 sezonda ekranlara veda edebilir. 


Son Güncelleme: 01.10.2021 01:30
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Ulaş Tuna AstepeEngin Altan DüzyatanBarbaroslar: Akdenizin KılıcıBarbaroslarTRT 1 DizileriTrt 1
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