Barbaroslar dizisi kaç bölüm sürecek belli oldu!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Barbaroslar dizisi, yayın hayatına başladığı günden bugüne isminden sıkça söz ettiren dizilerden biri haline geldi. Bunun yanı sıra dizinin ne zaman final yapacağı da konuşulmaya başlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Engin Altan Düzyatan’ın paylaştığı, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak?

Barbaroslar dizisi kaç bölüm yayınlanacak?

Ne zaman final yapacağı konuşulan Barbaroslar dizisinin en az 2 sezon yayınlanması planlanıyor. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımın tüm hazırlıkları önceden planlanmıştı. Hazırlanan bölüm sayısıyla dikkatleri üzerine çeken dizi, hikayenin tamamını anlatmak için yaklaşık iki sezona ihtiyaç duyuyor.

Barbaroslar dizisi ne zaman final yapacak?

Dizinin final tarihi henüz bir kesinlik kazanmadı. 2023 yılının Haziran ayında biteceği tahmin edilse de, herhangi bir aksamadan ötürü dizi 2024 yılında da final yapabilir.

Barbaroslar dizisi kaç bölüm sürecek?