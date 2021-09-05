Barbaroslar dizisi hakkında son detaylar da belli oldu

TRT 1 ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizilerinden olacak olan Barbaroslar’a artık son dokunuşlar yapılıyor. İzleyenlerin en çok merak ettiği konulardan olan dizinin yayın tarihi de sonunda açıklandı. Ayrıca Barbaroslar dizisinin kesinleşmiş ismi de TRT 1 izleyenleri ile paylaşıldı.

Engin Altan Düzyatan, Barbaroslar Dizisinin Başrolünde Olacak

Barbaroslar Dizisinin Son Adı ve Yayın Tarihi Belli Oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar dizisinde birbirinden önemli oyuncular yer alacak iken tüm gözler dizinin başrollerinden Engin Altan Düzyatan’da olacak. Düzyatan daha önce Diriliş: Ertuğrul dizisiyle büyük bir ün kazanmıştı.

Barbaroslar dizisinin son adı ve yayın tarihi TRT 1’den yapılan açıklamaya göre belli oldu. Dizinin en son adı ‘’Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’’ olacakken 14 Eylül Perşembe günü TRT 1 ekranları aracılığıyla ilk kez izleyenlerle buluşacak.