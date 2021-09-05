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Barbaroslar dizisi Çukurova'nın tahtını alacak!

TRT 1 ekranlarında yeni dizisi olacak Barbaroslar yakında yayın hayatına başlayacak. Şimdiden büyük bir ilgi gören dizi, ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin tahtını elinden alacak gibi. Eğer iki dizide ekranlara aynı gün gelirse ortaya büyük bir reyting savaşı çıkacağa benziyor.

05 Eylül 2021 Pazar 21:23
Barbaroslar dizisi Çukurova'nın tahtını alacak!
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TRT 1, bu sezon yeni bir dizi ile izleyenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İddialı dizilerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Bu senenin en çok beklenen yapımlarından biri olan Barbaroslar’ın başrolünde,  geçtiğimiz senelerde yine TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolünde de oynayan Engin Altan Düzyatan rol alacak. 

Reyting savaşları başlıyor

TRT 1 ekranlarında yakında yayın hayatına başlayacak olan Barbaroslar dizisinin Perşembe akşamları yayınlanacağı konuşuluyor. Bu haberden sonra birçok kişi Barboroslar’ın, yine Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin tahtını elinden alabileceğini belirtti. Eğer, yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Barbaroslar dizisi Perşembe akşamları yayınlanmaya başlarsa, yıllardır Perşembe gününün lideri olan Bir Zamanlar Çukurova’nın tahtını elinden alabilir.

Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor?

Barbaroslar dizisi şimdiye kadar iki tanıtım videosu yayınlasa da tanıtımlarının ikisinde de yayın tarihine ilişkin herhangi bir bilgi yoktu. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmasa da yapılan tahminlere göre Ekim ayının başlarında Barbaroslar dizisi yayın hayatına başlayabilir.


Son Güncelleme: 05.09.2021 21:23
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Anahtar Kelimeler:
Engin Altan DüzyatanBarbaroslarTRT 1 DizileriTrt 1
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