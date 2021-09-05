Barbaroslar dizisi Çukurova'nın tahtını alacak!

TRT 1, bu sezon yeni bir dizi ile izleyenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İddialı dizilerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Bu senenin en çok beklenen yapımlarından biri olan Barbaroslar’ın başrolünde, geçtiğimiz senelerde yine TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolünde de oynayan Engin Altan Düzyatan rol alacak.
Reyting savaşları başlıyor
Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor?
Barbaroslar dizisi şimdiye kadar iki tanıtım videosu yayınlasa da tanıtımlarının ikisinde de yayın tarihine ilişkin herhangi bir bilgi yoktu. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmasa da yapılan tahminlere göre Ekim ayının başlarında Barbaroslar dizisi yayın hayatına başlayabilir.
Son Güncelleme: 05.09.2021 21:23