Barbaros Hızır Reis gerçek tarihte var mıydı, kimdir?

Yakında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kahramanlık ve Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatının anlatıldığı dizi merak edilmeye başlandı. Yeni sezonda ekranlara gelecek olan bu dizide yer alacak olan oyuncularda bir başka merak edilen konu arasında yerini almış durumda.

Barbaros dizisinin başrolünde yer alacak olan oyuncular ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Erhan Ünlütürk’ten oluşmaktadır.

Barbaros Hızır Reis kimdir, gerçek tarihte kim?

Dizinin kalabalık ve güçlü bir oyuncu kadrosu var. Her karakter Hızır ve Oruç Reis döneminde gerçekte yaşamış isimlerden hazırlanmıştır. Yapımcılığını Yusuf Esenkal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği dizinin senaryosunu ise Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz yazdı. Barbaros dizisi için hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yüksek bütçeli yapımlardan biri olan dizinin her detayı özenle işleniyor ve oyuncular özenle seçiliyor. Oyuncu kadrosunda çalışmalar devam ediyor.

Ulaş Tuna Astepe kimdir?

Ulaş Tuna Astepe Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir karakteriyle öne çıkan başarılı oyuncu. Ulaş Tuna Astepe 1 Ocak 1988'de İzmit'te doğdu. İstanbul Erkek Lisesi mezunudur. Mimar Sinan Tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyuncumuz ekranlar karşısına 2012 yılında yayınlanan Karadayı dizisi ile çıkmıştır. Şimdi ise Ulaş Tuna Astepe Barbaros dizisinde Hızır Reis olarak ekranlarda yer alacak. Barbaros dizisi öncesinde rol aldığı dizi ve filmler Analar ve Anneler, Rüya, Sen Anlat Karadeniz, şimdi de Barbaros dizisinde Hızır Reis olarak ekranlarda yer alacaktır.

Rol aldığı tiyatro oyunları

2012-Babamın Cesetleri (Doktor )

2012-Cam Yapraklar (Barry )

Rol aldığı diziler

2018-Sen Anlat Karadeniz (Tahir Kaleli)

2017-Rüya (Alaz)

2017-Masum (Bardaki adam)

2015-Analar ve Anneler (Mustafa)

Rol Aldığı kısa film ve Filmler

2012-Karadayı (Orhan)

2017-Körfez (Selim)

2015-Fish Pond

2013-Zayiat (Mete )

2013-Grueling and His Wife

Barbaros Hızır Reis gerçek tarihte kimdir?

Lakabı Barbaros Hayreddin Paşa'dır. Hayreddin Paşa, Midilli 1478 - 1546 İstanbul tarihleri arasında yaşayan Kaptan-ı Derya'dır. Oruç Reis'in kardeşidir. Vardar Yenice'den gelerek Midilli'ye yerleşen Sipahi Yakup'un oğludur. Hızır Reis, Barbaros Hayreddin olarak bilinir. Batılılar, daha sonra kardeşi Oruç Reis'in kızıl sakalından dolayı verdiği Barbarossa adını Hızır için de kullandıkları için Barbarossa olarak biliniyordu. Yavuz Sultan Selim ona Hayreddin adını taktıştır.

Barbaros, yaptırdığı bir gemiyle Midilli, Selanik ve Eğriboz arasında ticarete başladı. Rodos Şövalyeleri tarafından hapse atılan kardeşi Oruç'u kurtardıktan sonra iki kardeş, Şehzade Korkut'un koruması altına alındı. Gemilerinin sayısını artırdıklarında Cerbe adasına taşındılar ve burayı üs yaptılar. Akınlarını İtalyan kıyılarına kadar genişlettiler. Bu arada şehir yönetimini kendileri kuran Cicelli halkı, Oruç Reis'i sultanı ilan etti.

Kısa bir süre Midilli'ye dönen Barbaros kardeşler, Yavuz Sultan Selim'in himayesine girerek Osmanlı desteğini alarak İspanyol işgalinden kaçmak isteyen Cezayir halkına yardım etmeye gitti. Batıda Cezayir ve Şerşel'in fethinden sonra Oruç Reis, Şerşel ve Cezayir Sultanı ilan edildi. Sonra 1517'de Tenes ve Tlemsen şehirlerinin fethi geldi. Ancak Oruç Reis, 1518'de İspanyolların yerel halkla anlaşarak Tlemsen'i geri almış oldukları savaşta şehit oldu.

Tek başına “Hızır Reis”

Tek kalan Hızır Reis, Osmanlı desteğini artırmak için adamlarından birini kırk esirle birlikte Osmanlı Sultanı'na gönderdi. Afrika'da yaşananları öğrenen Yavuz Sultan Selim, "Hızır Reis nasruddindir, hayruddindir " diyerek memnuniyetini dile getirerek Cezayir hakimi olarak tanındığını belirten irade gönderdi. Ayrıca kendisine Anadolu'da gönüllü asker toplama hakkı veren iki bin asker ve topçudan oluşan bir yardımcı birlik gönderilmesine karar verildi. Böylece padişah adına hutbenin okunduğu Cezayir Osmanlı topraklarına katılmış ve Hızır Reis artık Hayreddin Paşa olarak anılmıştır.

Barbaros Hayreddin, MS 1520-29 yılları arasında İspanyol elindeki küçük bir ada dışında tüm bölgenin hükümdarı oldu. Bu sırada Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros'u deniz komutanlığına geri getirmek için İstanbul'a çağırdı. Barbaros'un Paşa kaptanlığına atanmasının ardından, İspanyolların önderliğindeki Avrupa Birliği güçlerini yenerek Akdeniz'de Türk hakimiyetini sağlamak için güçlü ve düzenli bir filo oluşturmaya çalıştı.

Deniz yollarının güvenliğini sağlayarak Venedik'in Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hakimiyetine son verdi. Preveze zaferiyle, Doğu Akdeniz'de ve Orta Akdeniz'de Türk üstünlüğü elde edildi. Nice Seferi, Barbaro'un son büyük seferi oldu. Daha sonra ağırlıklı olarak gemi inşası ile uğraşan Barbaros, 5 Temmuz 1546'da kısa süreli bir hastalık sonucu öldü ve Beşiktaş'ta yaptırdığı medresenin yanındaki türbesine gömüldü. Bu türbenin önünden geçerken seyreden veya tatbikat yapan Türk gemileri Barbaros Hayreddin Paşa'yı top atışıyla selamlamaktadır.