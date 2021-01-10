Barbaros dizisinin tarihi belli oldu mu?

Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe Barbaros dizisinin kadrosunda başroller olarak yer alıyor. Barbaros dizisinin ilk bölümünün hangi tarihte yayınlanacağı henüz belli olmadı.

Dizinin konusu

Barbaros dizisinin yapımcılığını Es Yapım üstleniyor. Dizinin yönetmeni Taylar Biraderler. Dizinin senaryosu 3 kişi tarafından ele alınmıştır: Oğuz Ayaz, Ozan Aksungur ve Cüneyt Aysan. Dönem dizisi olan Barbaros TRT 1’in yeni dizisi olacak.

Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı Devleti’nin ilk kaptanıdır. Diziden Barbaros’un hayat hikayesi anlatılacaktır.

Dizinin hangi gün yayınlanacağı henüz belirlenmedi fakat TRT 1 ekranlarının çarşamba ve perşembe günleri boş olduğu için dizi için o günler uygun görünüyor.

Çarşambaları Kuruluş Osmanlı televizyonda seyircilerle buluştuğu için Barbaros dizisinin perşembe günü yayınlanması daha makul görünüyor.

Oyuncu seçimlerinde özenle çalışıldığı için dizi henüz başlamadı. Diziye iyi bir bütçe ayrıldı. Oyuncu kadrosu tamamlandıktan sonra dizisinin çekimlerinin başlaması düşünülüyor.