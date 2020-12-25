İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Barbaros dizisinde Barbaros karakterine Ulaş Tuna Astepe hayat veriyor

Barbaros dizisinde Barbaros karakterine Ulaş Tuna Astepe hayat veriyor haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 25.12.2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 19:00
Barbaros dizisinde Barbaros karakterine Ulaş Tuna Astepe hayat veriyor
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni sezon iddialı tarih dizisi Barbaros’ta Barbaros karakterine hayat verecek isim merakla araştırılmaya devam ediyor. Ekranların sevilen yüzü haline gelen ve en son Sen Anlat Karadeniz dizisinde ki performansı ile sürekli teklifler alan Ulaş Tuna Astepe dizide başrol olarak görev alacak.

Barbaros dizisi Barbaros kimdir?

Dizinin karakterleri yavaş yavaş duyurulurken Ulaş Tuna Astepe’nin başrolde olması Astepe hayranlarını heyecanlandırdı. Barbaros karakterinin özellikleri konusunda herhangi bir bilgi bulunmazken Ulaş Tuna Astepe’yi tanımayanlar ise oyuncuyu araştırmaya başladı.

Ulaş Tuna Astepe kimdir?

5 Mayısıs 1988 tarihinde İzmit’te dünyaya gelen Astepe, 1,89 boyundadır. İstanbul Erkek Lisesinde lise eğitimini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarını kazanarak başarılı şekilde tamamlayan Astepe pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda görev aldı.

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde ki Tahir rolü ile ekran karşısına geçen Astepe gösterdiği başarı ile televizyon dizilerinin aranan yüz haline geldi.

Ulaş Tuna Astepe görev aldığı yapımlar

  • 2012 – Karadayı - Orhan Kara
  • 2015 – Analar ve Anneler – Mustafa
  • 2017 – Rüya-Alaz
  • 2018 – Sen Anlat Karadeniz - Tahir
  • 2020 – Barbaros – Barbaros

Ulaş Tuna Astepe sosyal medya hesabı

Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile pek çok kişinin dikkatini çeken Astepe İnstagram hesabını pekte aktif kullanmamaktadır. Sosyal medya hesabında sadece 8 gönderi bulunan oyuncunun 943 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 25.12.2020 19:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ulaş Tuna Astepe KimdirBarbaros KarakteriBarbaros Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde Acun Ilıcalı'da bulunuyor
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Çocukluk dizisinin final bölümünden ilk fragman yayınlandı
Çocukluk dizisinin final bölümünden ilk fragman yayınlandı
Doya Doya Moda yarışmasının jürisi Kemal Doğulu yarışmadan ayrılıyor mu? Yayında neden yoktu?
Doya Doya Moda yarışmasının jürisi Kemal Doğulu yarışmadan ayrılıyor mu? Yayında neden yoktu?
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Savaşçı'nın kadrosuna katıldı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Savaşçı'nın kadrosuna katıldı

Popüler Haberler

Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Çocukluk dizisi konusu ve çekim yeri
Barbaros dizisinde Barbaros karakterine Ulaş Tuna Astepe hayat veriyor
2020 KPSS ortaöğretim branş sıralaması ne zaman açıklanır?
Yılbaşı tatili ve sokağa çıkma yasakları ne zaman başlıyor?
2021 Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantı tarihi ne zaman, asgari ücret ne zaman belli olur?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 25 Aralık 2020 Cuma canlı maç yayın saatleri
Exxen abonelik ücreti ne kadar olacak? EXXEN abonelik paket ücretleri
Üçyol-Buca metro hattı ne zaman açılacak, son durum ne?
Acemi Anneler dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT1 Acemi Anneler dizisi konusu ve oyuncuları
SGK prim borcu faizleri siliniyor mu? SGK prim borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
Yılbaşı çeyrek - yarım - tam yılbaşı bileti fiyatları kaç lira? MPİ 2021 büyük ikramiye bu yıl ne kadar?
NetflixTiny Pretty Things dizisi konusu ve oyuncuları
Spotify hesabı kalıcı olarak nasıl kapanır? Kalıcı spotify hesap kapatma işlemleri
Sicil affı başvurusu nereye, nasıl yapılır? Kara liste sicil affı için başvuru şartları
Alkol zehirlenmesi nasıl anlaşılır, belirtileri ne? Sahte içki ile gerçek içki nasıl belli olur, nasıl anlaşılır?
Beyaz Show tekrar başlayacak mı? Beyaz'dan canlı yayında ilk açıklama
0326 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? Hatay alan kodu kaçtır?
Badem göz estetiği fiyatları ne kadardır? Badem göz estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Onurbüyüktopçu Gelinim Mutfakta'dan ayrılıyor mu, programı Seda Sayan mı sunacak?
Engin Nurşani hastalığı neydi, neden öldü,kaç yaşındaydı, ne kanseriydi?
ATV Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisi oyuncuları kim kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.