İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Barbaros dizisi Oruç Reis karakteri belli oldu! Engin Altan Düzyatan yeni dizisi Barbaros oldu!

Ağustos ayı gibi yeni sezon ile dizi sektörüne yeni bir yapım ekleniyor. ‘Barbaros’ adlı dizide Oruç Reis karakterine can verecek olan Engin Altan Düzyatan heyecan yarattı. Dizide oldukça başarılı isimler yer alırken projeye eklenen Düzyatan takipçilerini sevindirdi. İşte yeni dizi Barbaros hakkında merak edilenler

10 Haziran 2021 Perşembe 18:01
Barbaros dizisi Oruç Reis karakteri belli oldu! Engin Altan Düzyatan yeni dizisi Barbaros oldu!
Takip Et:

Son dakika haberine göre kısa süre sonra yayın hayatına başlayacak olan Barbaros dizisi Oruç Reis karakterini kimin canlandıracağına karar verdi. Diziye daha önce Çağatay Ulusoy yer alırken çekimlere geç kalmasını gerekçe göstererek dizi kadrosundan ayrıldı. Dizinin çekimleri başlaması üzerine zahmetli ve emek isteyen dizi yeni başrol oyuncusunu Engin Altan Düzyatan ile anlaştı.

Engin Altan Düzyatan kimdir?

26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen oyuncu 1996 yılında İzmir yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro bölümüne girdi. 2001 yılında mezun olan oyuncu Lisansını tamamladı. “DOT” ve “Kenter” tiyatrolarında görev alan oyuncu ilk projesi ‘Ruhsar’ oldu.

2001 senesinde Bizim Otel” 2002 senesinde “Koçum Benim” isimli televizyon programında rol alan oyuncu kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmlerde rol aldı. İlk kez dikkatleri üzerine çektiği dizi ‘Koçum Benim’yapımı sayesinde popüler olan oyuncu kariyeri boyunca başarılı ve yakışıklı oyuncular arasında yer aldı. Şimdi ise 2021 Ağustos ayı gibi Barbaros dizisinde Oruç Reis’e can verecek.

Engin Altan Düzyatan’ın dizileri

  • 2001 – Ruhsar (Barış)
  • 2001 – Bizim Otel (Altan)
  • 2001 – Yeditepe İstanbul
  • 2002 – Koçum Benim (Orçun)
  • 2003 – Hürrem Sultan (Şehzade Bayezid)
  • 2003 – Mühürlü Güller (Engin)
  • 2003 – Alacakaranlık (Doktor)
  • 2003 – Kampüsistan (Levent)
  • 2004 – Azize (Efe)
  • 2004 – Sil Baştan (Cihan)
  • 2005 – Belalı Baldız(Vedat)
  • 2005 – Kadın Her Zaman Haklıdır (Pekcan)
  • 2006 – Sıla (Gazeteci)
  • 2006 – Kızlar Yurdu (Özgür)
  • 2007 – Affedilmeyen (Orhan)
  • 2007 – Sevgili Dünürüm (Muhtar)
  • 2008 – Dantel (Emre)
  • 2008 – Cesaretin Var mı Aşka? (Tamer)
  • 2009 – Bir Bulut Olsam (Doktor Serdar)
  • 2010 – Kapalıçarşı (Fırat)
  • 2010 – Şen Yuva (Kendisi)
  • 2012 – Son (Halil)
  • 2012 – Yol Ayrımı (Gazeteci Murat)
  • 2014 – Cinayet (Yılmaz Seyhan)
  • 2014 – Çırağan Baskını (Mustafa)
  • 2014 – Diriliş Ertuğrul (Ertuğrul Gazi)
  • 2019 – Kurşun (Savcı Orhan)
  • 2021 – Barbaros (Oruç Reis)

Son Güncelleme: 10.06.2021 18:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Engin Altan Düzyatan BarbarosBarbaros Dizisi Oruç Reis KimBarbaros Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeşlerim dizisi sezon finali tarihi belli mi ? 2. Sezon ne zaman başlayacak ?
Kardeşlerim dizisi sezon finali tarihi belli mi ? 2. Sezon ne zaman başlayacak ?
The Impossible ‘Kıyamet Günü’ film konusu nedir? Kıyamet Günü film incelemesi
The Impossible ‘Kıyamet Günü’ film konusu nedir? Kıyamet Günü film incelemesi
Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında?
Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında?
Ada Masalı dizisinde çalan fon müzikleri neler? Ada Masalı dizisi şarkıları
Ada Masalı dizisinde çalan fon müzikleri neler? Ada Masalı dizisi şarkıları
Teşkilat dizisi Fadi kim, gerçekte olan bir karakter mi? Teşkilat dizisi Fadi gerçek adı ne?
Teşkilat dizisi Fadi kim, gerçekte olan bir karakter mi? Teşkilat dizisi Fadi gerçek adı ne?
Sevilen aksiyon filmi Wanted konusu nedir ve oyuncuları kimdir?
Sevilen aksiyon filmi Wanted konusu nedir ve oyuncuları kimdir?

Popüler Haberler

Barbaros dizisi Oruç Reis karakteri belli oldu! Engin Altan Düzyatan yeni dizisi Barbaros oldu!
Akrep dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
İkea mağaza açılış kapanış ve çalışma saatleri 2021
Türk Telekomu nereye şikayet edebilirim? E-posta ile Türk Telekom’da şikayet kaydı
Açık Lise kaç yıl sürer, kaç kredi ile mezun olunur? 2021
Bugün hangi maçlar var, 10 Haziran 2021 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BİM ürünlerinden HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl alınır mı? Polosmart akü takviye şarj cihazı inceleme ve kullanıcı yorumları
SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?
Kan gruplarının hastalıklara yatkınlık oranları nelerdir?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Gönül Dağı dizisi Fikret kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ruhi Sarı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya'nın hayatı!
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya hakkında bilgiler
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2021 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
Kardeşlerim dizisi sezon finali tarihi belli mi ? 2. Sezon ne zaman başlayacak ?
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
The Impossible ‘Kıyamet Günü’ film konusu nedir? Kıyamet Günü film incelemesi
Bağ-Kur ve SKK emeklilerine müjde! 550 TL zam
Kanal D 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi
Türkiye'de illerin plaka sıralaması ve telefon kodları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.