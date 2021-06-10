Barbaros dizisi Oruç Reis karakteri belli oldu! Engin Altan Düzyatan yeni dizisi Barbaros oldu!

Son dakika haberine göre kısa süre sonra yayın hayatına başlayacak olan Barbaros dizisi Oruç Reis karakterini kimin canlandıracağına karar verdi. Diziye daha önce Çağatay Ulusoy yer alırken çekimlere geç kalmasını gerekçe göstererek dizi kadrosundan ayrıldı. Dizinin çekimleri başlaması üzerine zahmetli ve emek isteyen dizi yeni başrol oyuncusunu Engin Altan Düzyatan ile anlaştı.

Engin Altan Düzyatan kimdir?

26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen oyuncu 1996 yılında İzmir yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro bölümüne girdi. 2001 yılında mezun olan oyuncu Lisansını tamamladı. “DOT” ve “Kenter” tiyatrolarında görev alan oyuncu ilk projesi ‘Ruhsar’ oldu.

2001 senesinde Bizim Otel” 2002 senesinde “Koçum Benim” isimli televizyon programında rol alan oyuncu kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmlerde rol aldı. İlk kez dikkatleri üzerine çektiği dizi ‘Koçum Benim’yapımı sayesinde popüler olan oyuncu kariyeri boyunca başarılı ve yakışıklı oyuncular arasında yer aldı. Şimdi ise 2021 Ağustos ayı gibi Barbaros dizisinde Oruç Reis’e can verecek.

Engin Altan Düzyatan’ın dizileri