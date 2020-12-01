Barbaros dizisi ne zaman başlıyor? Barbaros dizisi konusu ve oyuncuları

01 Aralık 2020 Salı 21:22
Yeni sezonun en merak edilen dizilerinden Barbaros’tan yeni gelişmelere ortaya çıkıyor. Engin Altan Düzyatan’ın başrolünde yer alacağı dizi TRT ekranlarında yayınlanacak.
Barbaros dizisi ne?
ES Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler’in yer aldığı dizinin senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz kaleme alıyor. 2021 yılının ilk aylarında yayınlanması beklenen dizinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe yer alıyor. Dizide Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kaptan paşaı Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatı konu ediniyor.
Barbaros dizisiTRT ekranlarında 2021 yılının Ocak ayında izleyici karşısına çıkacak.
Son Güncelleme: 01.12.2020 21:22
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