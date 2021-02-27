Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros yayın tarihi belli oldu mu?

Son dönemlerde Türkiye’nin en çok izlenen dizilerine imza atan TRT 1, dizi arşivine yeni bir diziyi daha ekliyor. TRT 1 ekranlarında çok yakın Barbaros dizisi başlayacak.

Barbaros dizisi gün saymaya devam ediyor. Çok yakında TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Barbaros dizisinin başrollerinde tanıdık isimleri ağırlıyor. Daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, Barbaros dizisinin başrollerinde olacak. Başrollerde ayrıca Ulaş Tuna Astepe de bulunuyor. Vatandaşlarımız Barbaros ne zaman başlayacak sorusunun yanıtlarını intenet üzerinden arıyor.

Yeni sezon hazırlıklarını yapan birçok dizi ekranlara gelmeye devam ederken TRT 1 ekranlarında da tarihi Barbaros filmi başlıyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan’ın bulunduğu Barbaros filmi çok yakında tanıtım fragmanıyla izleyiciyle buluşacak. Tarihi gerçek olayları konu edinen Barbaros dizisi izleyicilerin en çok merak ettiği diziler arasında yer alıyor. İzleyicilerde Barbaros dizisinin ne zaman başlayacağını çok merak ediyor.

Gerçek bir hikayeyi konu edinen Barbaros dizisi, Osmanlı devletinde Kaptan-ı Derya olarak ilk kez deniz komutanı olan Barbaros Hayrettin Paşa’yı konu ediniyor. Barbaros Hayrettin Paşa diğer tarihi dizilerden ayrı olarak daha farklı bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü kendisinin hayatı denizlerde ve savaşlarda geçmiştir. Buna göre bu diziyle beraber televizyondaki tarihi dizilere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Ulaş Tuna Astepe ve Engin Altan Düzyatan’ın başrollerinde olan Barbaros dizisinin ne zaman başlayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Şunu belirtmek isteriz ki Barbaros dizisinin çekimleri başladı dizinin çekimleri İstanbul’da yapılıyor. Çekimlerine hız kesmeden devam edilen dizinin bu sezon sonuna doğru ekranlara geleceği bildiriliyor.

Pandemiden dolayı dizinin çekimlerinde bazı aksaklıklar meydana gelse de çekimler devam ediyor. Ayrıca dizide kullanılacak olan gemilerin yapımı biraz zaman alacak. Bundan dolayı dizinin çekimlerinde bir takım gecikmeler meydana geldi. Normalde mart ayında başlaması düşünülen Barbaros dizisi mayıs ayında başlayacak gibi gözüküyor. Ayrıca yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda da dizinin bu sezon içerisinde başlayacağı belirtiliyor. Yani az da olsa bu sezon Barbaros dizisini izleme imkanına sahip olacağız.

Tarihi bir dizi olmasından dolayı izleyiciler Barbaros dizisinin ne zaman başlayacağını çok merak ediyor. Osmanlı Devleti’nde ilk deniz komutanı olan Barbaros Hayrettin Paşa’yı konu edinen dizinin tanıtım fragmanı da merakla bekleniyor. Tanıtım fragmanı ne zaman yayınlanacak da sık sık sorulmaya başlandı. Dizinin çekimleri biter bitmez tanıtım fragmanı yayınlanacak. Dizide Ulaş Tuna Astepe ve Engin Altan Düzyatan’ın haricinde Oruç Reis’e hayat verecek olan Erhan Ünlü Türk gibi meşhur oyuncular da kendine yer bulacak.