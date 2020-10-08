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Barbaros dizisi ne zaman başlacak? Barbaros dizisi konusu ve oyuncuları

TRT 1' in yeni sezonu ile ekranlara gelecek olan Barbaros dizisi şimdiden tarih dizisi takipçilerinin ilgisini toplamıştır. Dizide odaklanacak karakter ise Barbaros Hayrettin Paşadır. İzleyiciler ise Barbaros Hayrettin Paşayı kimin canlandıracağını ve ekranların bilinen yüzü Engin Altan Düzyatan'ın hikayedeki yerini merak etmektedir. Yayın tarihi ve dizi hakkındaki detayları yazımızda bulabilirsiniz.

08 Ekim 2020 Perşembe 14:29
Barbaros dizisi ne zaman başlacak? Barbaros dizisi konusu ve oyuncuları
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TRT 1 aracılığı ile yeni sezonda bir tarihi dizisi daja izleyiciler ile buluşturulacak. Es yapımın üstlendiği Barbaros adlı dizinin başrolü ise Engin Altan Düzyatan olacak. Bilindiği üzere Engin Altan Düzyatan daha öncesinde Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul karakterine hayat vermiş ve bolca hayran kitlesine sahip olmuştu. Yine Engin Altan Düzyatan dizinin başrol karakterlerinden biri olan Oruç Reis’e hayat verecek. Engin Altan Düzyatan’ ın kesinleşen rolü yanında bir diğer kesinleşen oyuncu ise Ulaş Tuna Astepe’ dir. Barbaros adlı dizide Barbaros Hızır Hayrettin Paşayı canlandıracak olan Ulaş Tuna Astepe, Sen Anlat Karadeniz adlı yapımın ismi ne zaman anılsa izleyicinin kafasında oluşan ilk karakterlerden birisidir. Ulaş Tuna Astepe’yi bu sefer tarih konseptli bir dizide göreceğiz. Barbaros dizisi de çoğu dizi gibi Covid-19 nedeni ile ileri bir tarihe atılmıştır. Başka bir sorun çıkmazsa 2021 yılının Ocak aylarında gelmesi bekleniyor.

Barbaros Hayrettin Paşa:

Barbaros Hayrettin paşa İlyas Reis’ in büyük abisi ve Oruç Reis’ in küçük kardeşidir. Barbaros adı ile tarihe Osmanlı Tarihinin en iyi denizcisi olarak geçmiştir. Şöhreti o kadar fazladır ki dünyanın her tarafında bilinmektedir. Barbaros Hayrettin Paşanın bilinen bir diğer lakabı ise Kaptan-ı Derya’ dır. Kaptanlık dışında bir çok öğrencisini de denizci yapmış ve bildiği her şeyi aktarmıştır. Yetiştirdiği öğrenciler ise Piri Reis, Turgut Reis, Murat Reis, Ali Reis ve Kılıç Reistir.

Ulaş Tuna Astepe:


1988 yılının Ocak ayının 1’ inde hayata İzmit adlı ilde gelmiştir. Öğrenim hayatında liseyi İstanbul Lisesinden mezun olmuştur ve Mimar Sinan Devlet Konservatuarı ve Tiyatro Bölümünden diplomasını almıştır. Kendisi 80 kilodur ve 1.89 uzunluğundadır. Oyuncunun bulunduğu en bilinen proje ise Tahir karakteri ile yer aldığı Sen Anlat Karadenizdir.

 

 

 



Son Güncelleme: 08.10.2020 14:29
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