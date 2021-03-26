İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

Barbaros Barbaros kimdir? Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı diziler

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Barbaros Barbaros kimdir? Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı diziler haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 26.03.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 19:00
Barbaros Barbaros kimdir? Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı diziler
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni sezon iddialı tarih dizisi Barbaros’ta Barbaros karakterine hayat verecek isim merakla araştırılmaya devam ediyor. Ekranların sevilen yüzü haline gelen ve en son Sen Anlat Karadeniz dizisinde ki performansı ile sürekli teklifler alan Ulaş Tuna Astepe dizide başrol olarak görev alacak.

Barbaros dizisi Barbaros kimdir?

Dizinin karakterleri yavaş yavaş duyurulurken Ulaş Tuna Astepe’nin başrolde olması Astepe hayranlarını heyecanlandırdı. Barbaros karakterinin özellikleri konusunda herhangi bir bilgi bulunmazken Ulaş Tuna Astepe’yi tanımayanlar ise oyuncuyu araştırmaya başladı.

Ulaş Tuna Astepe kimdir?

5 Mayısıs 1988 tarihinde İzmit’te dünyaya gelen Astepe, 1,89 boyundadır. İstanbul Erkek Lisesinde lise eğitimini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarını kazanarak başarılı şekilde tamamlayan Astepe pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda görev aldı.

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde ki Tahir rolü ile ekran karşısına geçen Astepe gösterdiği başarı ile televizyon dizilerinin aranan yüz haline geldi.

Ulaş Tuna Astepe görev aldığı yapımlar

  • 2012 – Karadayı - Orhan Kara
  • 2015 – Analar ve Anneler – Mustafa
  • 2017 – Rüya-Alaz
  • 2018 – Sen Anlat Karadeniz - Tahir
  • 2020 – Barbaros – Barbaros

Ulaş Tuna Astepe sosyal medya hesabı

Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile pek çok kişinin dikkatini çeken Astepe İnstagram hesabını pekte aktif kullanmamaktadır. Sosyal medya hesabında sadece 8 gönderi bulunan oyuncunun 943 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 26.03.2021 19:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ulaş Tuna Astepe KimdirBarbaros KarakteriBarbaros Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
The Irregulars dizi konusu ve oyuncuları
The Irregulars dizi konusu ve oyuncuları
Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
Bir Zamanlar Çukurova Demir ve Fekeli ölüyor mu? Murat Ünalmış ve Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Demir ve Fekeli ölüyor mu? Murat Ünalmış ve Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

Popüler Haberler

Barbaros Barbaros kimdir? Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı diziler
Rüyada babasının öldüğünü görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada babasının öldüğünü görmek rüyasının tabiri
Eminevimden kimler faydalanır? 2021 Eminevim için gereken şartlar nelerdir?
E-devletten süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası sorgulama işlemleri
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Acemi Anneler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 26 Mart 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
The Irregulars dizi konusu ve oyuncuları
Badem göz estetiği fiyatları ne kadar? 2021 Badem göz fiyatları
Hangi bankalar kefilsiz kredi veriyor? Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2021
SGK Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlara toplu para iadesi yapıyor!
PTT kargo gönderi süresi nasıl hesaplanır? 2021
Halkbank faizsiz esnaf ve girişimci kredisi destekleri 2021 6 Ay ödemesiz
Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu neden gözaltına alındı?
Yol Arkadaşım 2'de ki arabanın markası ne?
Berat Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?
Berat Kandili tövbe istiğfar duası okunuşu ve anlamı
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör özellikleri
Bugün Kandil mi? Berat Kandili ne zaman, hangi gün?
Çocuktan Al Haberi programı yeni çocuklardan oluşan kadrosu
Ziraat bankası yeni genel müdürü kim oldu? Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.