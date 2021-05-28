İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Barbaros Barbaros kimdir? Ulaş Tuna Astepe kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Barbaros Barbaros kimdir? Ulaş Tuna Astepe kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 28 Mayıs Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

28 Mayıs 2021 Cuma 19:00
Barbaros Barbaros kimdir? Ulaş Tuna Astepe kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni sezon iddialı tarih dizisi Barbaros’ta Barbaros karakterine hayat verecek isim merakla araştırılmaya devam ediyor. Ekranların sevilen yüzü haline gelen ve en son Sen Anlat Karadeniz dizisinde ki performansı ile sürekli teklifler alan Ulaş Tuna Astepe dizide başrol olarak görev alacak.

Barbaros dizisi Barbaros kimdir?

Dizinin karakterleri yavaş yavaş duyurulurken Ulaş Tuna Astepe’nin başrolde olması Astepe hayranlarını heyecanlandırdı. Barbaros karakterinin özellikleri konusunda herhangi bir bilgi bulunmazken Ulaş Tuna Astepe’yi tanımayanlar ise oyuncuyu araştırmaya başladı.

Ulaş Tuna Astepe kimdir?

5 Mayıs 1988 tarihinde İzmit’te dünyaya gelen Astepe, 1,89 boyundadır. İstanbul Erkek Lisesinde lise eğitimini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarını kazanarak başarılı şekilde tamamlayan Astepe pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda görev aldı.

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde ki Tahir rolü ile ekran karşısına geçen Astepe gösterdiği başarı ile televizyon dizilerinin aranan yüz haline geldi.

Ulaş Tuna Astepe görev aldığı yapımlar

  • 2012 – Karadayı - Orhan Kara
  • 2015 – Analar ve Anneler – Mustafa
  • 2017 – Rüya-Alaz
  • 2018 – Sen Anlat Karadeniz - Tahir
  • 2020 – Barbaros – Barbaros

Ulaş Tuna Astepe sosyal medya hesabı

Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile pek çok kişinin dikkatini çeken Astepe İnstagram hesabını pekte aktif kullanmamaktadır. Sosyal medya hesabında sadece 8 gönderi bulunan oyuncunun 943 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.


Son Güncelleme: 28.05.2021 19:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ulaş Tuna Astepe KimdirBarbaros KarakteriBarbaros Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar sezon finali tarihi
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar sezon finali tarihi
Kuruluş Osman Bamsı Bey ölüyor mu?
Kuruluş Osman Bamsı Bey ölüyor mu?

Popüler Haberler

Barbaros Barbaros kimdir? Ulaş Tuna Astepe kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2021 E-nabız aile hekimi nasıl değiştirme
Acemi Anneler dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
2021 NEF Bursu ne kadardır? NEF bursuna başvuru şartları ve burs miktarı
Asgari geçim indirimi hangi durumlarda değişir? 2021 AGİ'de dikkate alınan durumlar
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Mazeret izni nedir, nasıl alınır? Mazeret izni alma şartları 2021
Badem göz estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
2021 intibak zammı olacak mı? İntibak ile ilgili son durum nedir ve ne olacak? işte 28 Mayıs 2021 Cuma son dakika intibak haberleri
AÖO 2020 2. Dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Devletin verdiği öğrenci yardımı nasıl alınır? 2021
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik nerelidir?
TV8 Pişti programı ne zaman başlayacak? Pişti programı formatı ne?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış karakteri kimdir? Engin Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hastalık türlerine göre en yatkın kan grupları hangileridir?
Bugün kimin maçı var? 28 Mayıs 2021 Cuma maç programı
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 28 Mayıs 2021 Cuma
Android cihazı root yapmak nedir, faydalı mıdır, zararlı mıdır?
Diş estetiği fiyatları ne kadardır? Diş estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? 28 Mayıs 2021 Cuma
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.