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Barbaros Barbaros kimdir? Ulaş Tuna Astepe hakkında bilgiler

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Barbaros Barbaros kimdir? Ulaş Tuna Astepe hakkında bilgiler haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 04.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Aralık 2020 Cuma 19:00
Barbaros Barbaros kimdir? Ulaş Tuna Astepe hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarının yeni sezon iddialı tarih dizisi Barbaros’ta Barbaros karakterine hayat verecek isim merakla araştırılmaya devam ediyor. Ekranların sevilen yüzü haline gelen ve en son Sen Anlat Karadeniz dizisinde ki performansı ile sürekli teklifler alan Ulaş Tuna Astepe dizide başrol olarak görev alacak.

Barbaros dizisi Barbaros kimdir?

Dizinin karakterleri yavaş yavaş duyurulurken Ulaş Tuna Astepe’nin başrolde olması Astepe hayranlarını heyecanlandırdı. Barbaros karakterinin özellikleri konusunda herhangi bir bilgi bulunmazken Ulaş Tuna Astepe’yi tanımayanlar ise oyuncuyu araştırmaya başladı.

Ulaş Tuna Astepe kimdir?

5 Mayısıs 1988 tarihinde İzmit’te dünyaya gelen Astepe, 1,89 boyundadır. İstanbul Erkek Lisesinde lise eğitimini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarını kazanarak başarılı şekilde tamamlayan Astepe pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda görev aldı.

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde ki Tahir rolü ile ekran karşısına geçen Astepe gösterdiği başarı ile televizyon dizilerinin aranan yüz haline geldi.

Ulaş Tuna Astepe görev aldığı yapımlar

  • 2012 – Karadayı - Orhan Kara
  • 2015 – Analar ve Anneler – Mustafa
  • 2017 – Rüya-Alaz
  • 2018 – Sen Anlat Karadeniz - Tahir
  • 2020 – Barbaros – Barbaros

Ulaş Tuna Astepe sosyal medya hesabı

Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile pek çok kişinin dikkatini çeken Astepe İnstagram hesabını pekte aktif kullanmamaktadır. Sosyal medya hesabında sadece 8 gönderi bulunan oyuncunun 943 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 04.12.2020 19:00
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