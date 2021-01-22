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Barbaros Barbaros karakterini kim canlandırıyor? Ulaş Tuna Astepe biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken Barbaros Barbaros karakterini kim canlandırıyor? Ulaş Tuna Astepe biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 22-01-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

22 Ocak 2021 Cuma 19:00
Barbaros Barbaros karakterini kim canlandırıyor? Ulaş Tuna Astepe biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
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TRT 1 ekranlarının yeni sezon iddialı tarih dizisi Barbaros’ta Barbaros karakterine hayat verecek isim merakla araştırılmaya devam ediyor. Ekranların sevilen yüzü haline gelen ve en son Sen Anlat Karadeniz dizisinde ki performansı ile sürekli teklifler alan Ulaş Tuna Astepe dizide başrol olarak görev alacak.

Barbaros dizisi Barbaros kimdir?

Dizinin karakterleri yavaş yavaş duyurulurken Ulaş Tuna Astepe’nin başrolde olması Astepe hayranlarını heyecanlandırdı. Barbaros karakterinin özellikleri konusunda herhangi bir bilgi bulunmazken Ulaş Tuna Astepe’yi tanımayanlar ise oyuncuyu araştırmaya başladı.

Ulaş Tuna Astepe kimdir?

5 Mayısıs 1988 tarihinde İzmit’te dünyaya gelen Astepe, 1,89 boyundadır. İstanbul Erkek Lisesinde lise eğitimini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarını kazanarak başarılı şekilde tamamlayan Astepe pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda görev aldı.

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde ki Tahir rolü ile ekran karşısına geçen Astepe gösterdiği başarı ile televizyon dizilerinin aranan yüz haline geldi.

Ulaş Tuna Astepe görev aldığı yapımlar

  • 2012 – Karadayı - Orhan Kara
  • 2015 – Analar ve Anneler – Mustafa
  • 2017 – Rüya-Alaz
  • 2018 – Sen Anlat Karadeniz - Tahir
  • 2020 – Barbaros – Barbaros

Ulaş Tuna Astepe sosyal medya hesabı

Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile pek çok kişinin dikkatini çeken Astepe İnstagram hesabını pekte aktif kullanmamaktadır. Sosyal medya hesabında sadece 8 gönderi bulunan oyuncunun 943 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 22.01.2021 19:00
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